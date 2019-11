Na beslissing om centrale keuken en thuiszorg uit te besteden: “Oostende zet personeel botweg aan de kant”, zegt John Crombez Leen Belpaeme

19u32 16 Oostende Het Oostendse stadsbestuur kondigde woensdagmorgen aan dat ze de centrale keuken en de thuis- en poetshulp willen uitbesteden omdat deze diensten verlieslatend zijn en behoren tot de kerntaken van een stad. Zo'n 120 medewerkers werken op deze diensten. Volgens oppositiepartij sp.a/stadsmakers zorgt deze beslissing voor heel wat onrust bij het personeel.

“De communicatie van de burgemeester zorgde vandaag voor heel wat onrust bij het personeel. In het bijzonder bij het personeel van de centrale keuken in het Sociaal Huis, gezinszorg en aanvullende thuiszorg”, laat de fractie weten. “Het personeel moet via een persconferentie horen dat er zal geprivatiseerd worden. Dat het stadsbestuur nalaat om haar personeel tijdig van dergelijke beslissing — die overigens nog niet werd goedgekeurd in het college — te informeren is ongelooflijk en schandelijk. Het Oostendse stadsbestuur kiest voor de winst van bedrijven. Daarbij zetten ze het personeel botweg aan de kant. Dit helpt zelfs de begroting niet, de facturen van de privébedrijven zijn vaak duurder. Maar vooral, hier wordt goed werkend Oostends personeel gewoon weggezet”, zegt fractieleider John Crombez. “Om het nu enkel over de centrale keuken van het Sociaal Huis te hebben: zij verzorgen de maaltijden in woonzorgcentra, ontmoetingscentra, De Brem, De Bolle, Henri Serruysziekenhuis, personeelsrestaurant, kinderdagverblijven en de maaltijden aan huis.”