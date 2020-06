Muziekliefhebbers zagen Record Store Day in het water vallen, maar nu zaterdag is er waardig alternatief Timmy Van Assche

18 juni 2020

16u36 0 Oostende Elk jaar vindt in april de internationale Record Store Day plaats. Daarbij worden talloze exclusieve vinyls uitgebracht om onafhankelijke platenzaken in de kijker te zetten. Door de coronacrisis was er geen klassieke Record Store Day, maar aanstaande zaterdag is er alvast een alternatief. Daar blijft het echter niet bij.

Het uitstellen van Record Store Day was voor veel verzamelaars van singles, EP’s en LP’s een streep door de rekening. Elk jaar vallen er namelijk unieke pareltjes op de kop te tikken, van David Bowie en Iggy Pop tot Jimi Hendrix en Lou Reed. Ook bij de Oostendse platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10. Door de coronacrisis werd het wereldwijde evenement echter uitgesteld.

De organisatoren van Record Store Day willen het internationale karakter van het event echter behouden. Alleen: het opheffen van de coronamaatregelen gebeurt niet in elk land op hetzelfde ogenblik. Zo zijn de platenwinkels bij ons weer open, maar hun collega’s in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten lang niet allemaal. “Daarom wordt Record Store Day opgesplitst in drie kleinere evenementen, namelijk de laatste zaterdagen van zowel augustus (29/8), september (26/9) als oktober (31/10)”, zo vertelt Yves Deckmyn, zaakvoerder van de enige Oostendse platenzaak. “Omdat heel wat platenfirma’s nu met een aanzienlijke stock staan, werd echter besloten om aanstaande zaterdag 20 juni een lekker voorproefje op te dienen. Onder de noemer ‘Love your local record store’ worden zaterdag per land heel wat nooit eerder uitgegeven vinyls aangeboden.”

Heel wat Vlaamse exclusiviteiten, dus. Daarbij valt bijvoorbeeld een set singles van Gorky op - met ‘y’, jawel -, waarvan er slechts duizend exemplaren worden uitgegeven. Ook Het Zesde Metaal komt met een knappe release op de proppen: een 10 inch op amper 400 stuks. Een frisse heruitgave van ‘De zotte morgen’ van Zjef Vanuytsel, Wim De Craene live en de nieuwe Maurits Pauwels & De Benelux Calypsos zijn nog items om naar uit te kijken. Los van de actie haalde Yves Deckmyn ook nog een lading opvallende internationale ‘pressings’ in huis.

Compact Center is, op zondag en maandag na, elke dag open vanaf 10 uur.