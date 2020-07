Muziekliefhebbers halen opgelucht adem: Leffingeleuren gaat door en wordt ‘open air’-festival Timmy Van Assche

02 juli 2020

16u33 62 Oostende De festivalzomer ligt aan diggelen, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Leffingeleuren, dat geldt als het belangrijkste nazomer- en ontdekkingsfestival, gaat gewoon door. Al zullen er geen optredens in afgesloten tenten zijn.

De traditionele afsluiter van de festivalzomer in het pittoreske Leffinge staat gepland op 11, 12 en 13 september en ontsprong eerder al de dans van grote massa-events die deze zomer geannuleerd werden. Nu schept de organisatie duidelijkheid over haar 44ste editie.

We worden eenmalig een volledig openluchtevenement, maar blijven trouw aan het DNA van Leffingeleuren Organisator vzw De Zwerver

“Het virus is niet weg en wij willen een veilig festival organiseren. Diverse binnenpodia en een gratis volksfeest op een grote open ruimte zoals we het al jaren kennen, zijn momenteel niet coronaproof", laten de organisatoren weten. “Bovendien kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat overzeese bands in september nog niet zullen mogen touren.”

Belgische bands

En daarom wordt het evenement eenmalig een volledig openluchtfestival. Geen optredens in muziekclub De Zwerver, geen grote afgesloten festivaltenten en ook geen optredens in de lokale dorpskerk.

“Alles zal dus anders zijn. We zetten momenteel een openluchtevent in de steigers dat drie dagen lang trouw blijft aan het muzikale DNA van Leffingeleuren en muziekclub De Zwerver: keigoede bands, hoofdzakelijk Belgisch of afkomstig uit de buurlanden, en dit op het vroegere Leffingeleurenplein.”

Praktische info over tickets, het programma en alle andere lost de organisatie later deze maand.