Muziekclub De Zwerver vindt nieuwe datum voor enkele uitgestelde concerten Timmy Van Assche

18 maart 2020

17u27 0 Oostende Voor muziekclub De Zwerver in Leffinge is het puzzelen met data om uitgestelde concerten alsnog te laten doorgaan op een ander moment. Voor bepaalde shows is al een nieuwe datum gevonden, voor andere is het nog even wachten op een oplossing. Een overzicht.

“Voor Shht, Borokov Borokov en Willy Organ werd wel al een nieuwe datum gevonden, namelijk vrijdag 26 juni”, laat De Zwerver weten. “De band Paard. kan die dag helaas niet en zal dus worden vervangen. Eerder gekochte tickets blijven geldig.” De show stond aanvankelijk voor afgelopen vrijdag gepland. De gecancelde show van Niklas Paschburg en Mirek Coutigny van 26 maart wordt verschoven naar woensdag 28 oktober.

De jaarlijkse muziekquiz van De Zwerver, die normaal op 27 maart had moeten doorgaan, zal worden verplaatst naar ergens na de zomer. Een exacte datum is er nog niet. “De concerten van Christopher Paul Stelling (10 april), Cloud Rat (16 april), Old Time Relijun (2 mei) en The Stroppies (29 mei) gaan al zeker niet door op de aangekondigde datum. We zoeken nog naar een oplossing. Voorlopig blijven de tickets gewoon geldig tot er meer nieuws is”, is de muziekclub duidelijk. Alle ticketkopers worden ook per mail ingelicht over de wijzigingen van hun concert. Café De Zwerver blijft sowieso ook dicht tot en met 3 april.

Muziekfans hoeven echter niet te wanhopen, want De Zwerver is ook op streamingdienst Spotify actief met tal van afspeellijsten en suggesties. Je vindt hun profiel in de app via ‘Muziekclub De Zwerver’.