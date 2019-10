Museumschip Amandine verkeert in slechte staat: “We zullen zo snel mogelijk opfriswerken uitvoeren” Leen Belpaeme

24 oktober 2019

16u16 0 Oostende De Amandine heeft dringend een restauratie nodig. Het museumschip vlak bij de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, waar nog steeds bezoekers op mogen, verkeert in een slechte staat. “We willen zo snel mogelijk met de werken beginnen”, zegt schepen Björn Anseeuw.

De Amandine 0.129 ligt ondertussen al bijna 20 jaar als belangrijke getuige van de IJslandvaart tegenover de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Het was de laatste IJslandvaarder en herinnert aan de meest beruchte periode uit de Vlaamse visserijgeschiedenis. Op zondag 14 mei 2000 werd het schip met twee grote kranen uit het water gehesen en op zijn laatste rustplaats gelegd op het einde van de Vindictivelaan. De voorbije jaren heeft het weliswaar fors afgezien en dat valt ook te merken aan de staat van het schip. “Het verkeert echt in erbarmelijke staat”, zegt gemeenteraadslid Jan Vanroose (sp.a-stadsmakers). “Als er geen geld uitgetrokken wordt voor restauratiewerken, zal het op den duur gevaarlijk worden.”

De meerjarenplanning van de stad wordt momenteel nog opgemaakt, maar het is zeker de bedoeling om geld te uit te trekken voor een opfrisbeurt van het schip Björn Anseeuw (N-VA)

Schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA) is op de hoogte van de belabberde toestand van het museumschip. Hij wil dat er zo vlug mogelijk in actie wordt geschoten om de Amandine op te knappen. “Ik heb al een half jaar geleden opdracht gegeven om het dek te verwijderen", zegt schepen Anseeuw. “De meerjarenplanning van de stad wordt momenteel nog opgemaakt, maar het is zeker de bedoeling om geld te uit te trekken voor een opfrisbeurt van het schip. We zijn dus al bezig met het dossier, maar zonder budget kunnen we niet sneller in actie schieten. We willen in elk geval zo snel mogelijk met de werken beginnen. Ondertussen blijft het museum open en kan het nog altijd bezocht worden.”

De tentoonstelling en de ingerichte Amandine geven je een idee van het ruige leven aan boord van een IJslandvaarder. Verscheidene scènes beelden de activiteiten op de boot uit.