Mu.ZEE zoekt nieuwe directeur voor kustmuseum en Permekemuseum, en die mag meteen aan de bak Leen Belpaeme

24 oktober 2019

11u12 1 Oostende Mu.ZEE, dat sinds april zonder directeur zit, schrijft een vacature voor een vervanger uit. Die zal het museum opnieuw moeten verbinden met de stad. “Mu.ZEE Oostende moet meer een ‘open huis’ worden. Nu kom je letterlijk op een muur uit", zegt cultuurschepen en waarnemend directeur Bart Plasschaert.

De vorige directeur van Mu.ZEE en het Permekemuseum in Jabbeke, Philip Van den Bossche, stapte al op in april. Maar er wordt nu pas officieel een vacature gelanceerd om hem te vervangen. “Sinds 1 april was er geen algemeen directeur meer", zegt Bart Plasschaert (CD&V). “Voor de buitenwereld mag het lang lijken dat er pas nu een vacature wordt gelanceerd, maar de afgelopen maanden werd in alle stilte met de stafleden en in samenwerking met de Vlaamse gemeenschap een grondige analyse gemaakt van de noden voor beide musea.”

Er is nood aan een cafetaria waar je kan binnenwandelen en op de benedenverdieping moet het geheel opengetrokken worden. Je komt nu letterlijk uit op een muur en ook de balie staat er wat verloren Bart Plasschaert (CD&V)

In Oostende moet Mu.ZEE volgens de schepen van Cultuur weer een ‘open huis’ worden. “Er is nood aan een cafetaria waar je kan binnenwandelen en op de benedenverdieping moet het geheel opengetrokken worden. Je komt nu letterlijk uit op een muur en ook de balie staat er wat verloren. In de activiteiten moet er ook meer ingespeeld worden op een andere beleving in Mu.ZEE. We willen volgend jaar al een tentoonstelling waarbij bezoekers kunnen meegeven welk gevoel een kunstwerk hen geeft. We zullen ook proberen Mu.Zee te integreren in andere culturele activiteiten.”

Meer dan vitrinekast

Met de uitbouw van een volledige vleugel rond James Ensor en Léon Spilliaert en een vleugel rond Raoul Servais kon Mu.ZEE de voorbije jaren tegemoet komen aan de vraag om de werken van de eigen Oostendse meesters te tonen aan het grote publiek. Er ontstond in het verleden wel eens kritiek dat enkele grote kunstwerken het depot van het museum nooit verlaten. Ook kunstenaar William Sweetlove liet zich onlangs ontvallen dat zijn werken al 12 jaar verkommeren in de kelders van het museum.

“Er is altijd een spanningsveld tussen hedendaagse werken en een collectie van 7.000 werken die zeker grote waarde hebben. In de toekomst willen we beide aan bod laten komen. We moeten hedendaagse kunst brengen, maar ook de werken die we hebben tonen aan het publiek. Een aantal werken zomaar uit het depot halen, is niet echt zinvol, je moet er een verhaal rond brengen. We tonen daarom telkens 50 werken uit het depot en willen daar verder rond werken. Het moet meer zijn dan een vitrinekast.”

We gaan op zoek naar een specifiek profiel: een people manager bij wie artistieke kennis en managementkwaliteiten evenwaardig aan elkaar zijn Bart Plasschaert (CD&V)

Het is de bedoeling dat de nieuwe directeur begin 2020 kan starten. “Deze persoon zal de details moeten uitwerken. We hebben op basis van de analyse een profiel opgemaakt voor de toekomstige nieuwe directeur. Het is uitzonderlijk dat de personeelsleden hierbij werden betrokken. We gaan op zoek naar een specifiek profiel: een people manager bij wie artistieke kennis en managementkwaliteiten evenwaardig aan elkaar zijn.”

De volledige vacature is te vinden op www.muzee.be.