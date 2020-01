Mu.ZEE vindt geen nieuwe directeur, maar gaat voorlopig in zee met Dominique Savelkoul Leen Belpaeme

28 januari 2020

16u15 0 Oostende Bijna een jaar na het vertrek van directeur Philip Van den Bossche bij Mu.ZEE eind maart 2019 werd een waarnemend directeur aangesteld voor het museum. Dominique Savelkoul neemt de taak over van schepen Bart Plasschaert. Zij moet het museum voorbereiden op de komst van een definitieve directeur. Dit jaar wordt alvast een nieuwe presentatie opgezet rond de grootmeesters van Oostende.

In het najaar 2019 ging Mu.ZEE op zoek naar een algemeen directeur. “De procedure heeft niet geleid tot een kandidaat die beantwoordde aan het profiel. De Raad van Bestuur is overgegaan tot de aanstelling van een waarnemend directeur in afwachting van de aanstelling van een definitieve directeur”, zegt voorzitter Kristof Janssens. Bart Plasschaert draagt het waarnemend directeurschap nu dus over aan Dominique Savelkoul, die enkel tijdelijk de functie wil opnemen. Zij is geen onbekende in de culturele wereld. Na haar studies Geschiedenis aan de KU Leuven en een managementopleiding aan de Vlerick School belandde ze op diverse directeursfuncties in niet alleen de culturele wereld, zowel nationaal als internationaal, maar ook in de privésector en de bedrijfswereld, waaronder het Festival van Vlaanderen Gent-Brussel, The London Philharmonic Orchestra, The National Gallery in Londen en de RuhrTriennale in Duitsland. Tot vorig jaar maakte ze deel uit van het Kabinet Sven Gatz waar ze als adviseur Kunsten / Buitenlandse Zaken werkte. “Deze perfecte mix tussen management-, communicatie- en artistieke kennis maakt van Dominique Savelkoul de geknipte persoon om Mu.ZEE en het Permekemuseum voor te bereiden op het museum voor de toekomst en de verwelkoming van een definitieve directeur”, zegt Janssens nog. Mu.ZEE gaat ondertussen verder op zoek naar een nieuwe directeur.

Ensor en Spilliaert

Dit jaar wil het museum alleszins verder inzetten op Ensor en Spilliaert. Nog tot 1 maart kunnen bezoekers de Ensorcollectie van het KMSKA ontdekken en vanaf 15 maart mag de bezoeker een volledige nieuwe presentatie verwachten rond de Grootmeesters van Oostende. Binnenkort verlaten heel wat werken van Léon Spilliaert het museum en zullen ze te zien zijn in achtereenvolgens de Royal Academy in London en Musée d’Orsay te Parijs. Tegelijkertijd met Parijs in de Alte Nationalgalerie in Berlijn. Dit geeft Mu.ZEE de kans om uit te pakken met een reeks unieke werken van Spilliaert die zij in langdurige bruikleen heeft gekregen en nog nooit aan het grote publiek werden getoond.

Nieuwe website

In de lente van 2020 wordt ook een nieuwe website gelanceerd waarop de werken van James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke digitaal ontsloten worden. Mu.ZEE kreeg hiervoor een extra Vlaamse projectsubsidie van 40.000 euro, naast de jaarlijkse structurele subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Oostende. Dat de grootmeesters door het grote publiek nog steeds worden gesmaakt bewijzen de bezoekcijfers van de afgelopen kerstvakantie met een gemiddelde van ca. 300 bezoekers per dag, vonden 2.728 bezoekers hun weg naar de Ensor & Spilliaert museumvleugel, maar ook naar Wout Hoeboer, Raoul Servais, Een onvoltooide symfonie en Panamarenko en tijdgenoten.