Mu-zee-um nodigt je deze zomer uit in de Kunstbar: Kies een menu rond Ensor of Permeke en ga creatief aan de slag Leen Belpaeme

30 juni 2020

17u21 0 Oostende Voor heel wat organisaties is de coronacrisis een enorme uitdaging om alsnog een aanbod te kunnen aanbieden. Mu-zee-um ging creatief aan de slag en werkte een coronaproof en bovenal leuk aanbod uit. Vanaf midden juli kan je op bezoek in de Kunstbar in de Edith Cavellstraat. Je gaat op ‘restaurant’ maar in plaats van eten kan je op de menukaart kiezen uit kunstenaars en technieken.

Bij mu-zee-um kan je deze zomer tafelen in de Kunstbar om je artistieke honger te stillen. Voor alle duidelijkheid: eten krijg je er niet, wel de mogelijkheid om je twee uur creatief uit te leven met alle mogelijke creatieve materialen en Oostendse meesters als inspiratie. Gezinnen of vrienden kunnen zich per bubbel inschrijven. Er is plaats voor maximaal 20 personen in de ruimte.

“Mensen schrijven zich in en net als op restaurant nemen ze plaats aan hun tafel. We hebben verschillende menu’s waar mensen dan uit kunnen kiezen. Bij het Constant Permeke-menu krijg je bijvoorbeeld een grote schildersezel, houtskool, een groot tekenblad en een kneedgom. Daarmee kunnen de bezoekers een tekening maken. Wie wil krijgt ook voorbeelden van de werken van Permeke om mee aan de slag te gaan”, vertelt coördinator Ewout Vanhoecke.

Zelfs baby’s welkom

Daarnaast kan je à la carte een techniek uittesten zoals Kalligrafisch Poëziebordje, zacht gekruide klei-bol op een bedje van hout, collage van papiersnippers met kleverige saus,… Nagieten doe je met een koele zeewind (het werk wordt gedroogd met een haardroger zodat bezoekers het kunnen meenemen naar huis of een zachte nevel (werken in houtskool worden gefixeerd). Gezinnen kunnen komen met kinderen van alle leeftijden. “We hebben ook een aanbod waar baby’s mee aan de slag kunnen”, aldus Vanhoecke.

Je kan een tafel reserveren via www.kunstbar.be. Tafelen in de KUNSTBAR kost 5 euro per persoon. Een familiebubbel vanaf 5 personen betaalt 22 euro voor de hele bubbel. De kunstbar opent midden juli en is telkens open op dinsdag en donderdag. “We verzorgen ook speciale KUNSTBARS voor jongeren, first-dates en mensen met een beperking”, geeft Vanhoecke nog mee.