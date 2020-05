Mu.ZEE, Stadsmuseum en Fort Napoleon openen dinsdag opnieuw de deuren Leen Belpaeme

15 mei 2020

12u02 2 Oostende Vanaf maandag 18 mei mogen de musea in ons land opnieuw de deuren openen onder strikte voorwaarden. In Oostende kan je vanaf 19 mei weer terecht in het Stadsmuseum Oostende, Mu.ZEE en Fort Napoleon.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, werkten de verschillende musea en stad Oostende een protocol uit op basis van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Dat protocol houdt rekening met bezoekersspreiding, de sociale afstandsregels en hygiëne. Voor Mu.ZEE en Fort Napoleon kunnen tickets zowel telefonisch als online worden besteld, voor het Stadmuseum Oostende enkel telefonisch. De heropening van Mu.ZEE gaat gepaard met een nieuwe invulling van de Ensor- en Spilliaert museumvleugel met tal van unieke werken van Leon Spilliaert die nooit eerder werden getoond. In Fort Napoleon wordt de succesvolle doe-expo ‘De Waanzinnige Boomhut’ verlengd tot 5 juli.

“Voor de Mercator en de Amandine is het nog even wachten. De structuur van zowel de Mercator en de Amandine laten jammer genoeg niet toe de opgelegde richtlijnen te volgen waardoor een coronaproof bezoek voorlopig niet mogelijk is. Er wordt gemikt op een heropening op 1 juli 2020”, zegt schepen voor Cultuur Bart Plasschaert (CD&V).