Mu.ZEE leent verschillende werken van Léon Spilliaert uit voor tentoonstellingen in Londen, Parijs en Berlijn Timmy Van Assche

11 december 2019

17u23 0 Oostende Mu.ZEE leent enkele topwerken van schilder Léon Spilliaert uit voor prestigieuze tentoonstellingen in Londen, Parijs en Berlijn. Dat laten het museum zelf en cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) weten.

In 2020 organiseren verschillende grote Europese musea een Léon Spilliaert-tentoonstelling. In 2016 stelden de grote culturele instellingen in Parijs en Londen hun deur open voor James Ensor, vier jaren later is het dus de beurt aan Léon Spilliaert. “Mu.ZEE verwelkomde een delegatie Engelse journalisten van onder meer The Observer en The Daily Telegraph, samen met Adrian Locke, curator in de Royal Academy, en Anne Adriaens-Pannier, curator van de Léon Spilliaert-tentoonstelling in Londen en Parijs. Ze brachten een bezoek aan de Ensor en Spilliaert Museumvleugel voor een eerste kennismaking met de Oostendse grootmeester", zegt Colette Castermans van Mu.ZEE.

Londen, Parijs, Berlijn

De Royal Academy of Arts in Londen bijt de spits af. “Daar opent op 23 maart 2020 Léon Spilliaert , om na 25 mei door te reizen naar Musée d’Orsay in Parijs. Mu.ZEE leent hiervoor vier van haar topwerken uit: ‘Zelfportret met spiegel’, ‘De windstoot’, ‘Witte gewaden’ en ‘De blauwe teil’. Bijna parallel lopende met de Léon Spilliaert-tentoonstelling in Parijs, opent in de Alte Nationalgalerie in Berlijn de expo ‘Todessehnsucht und Dekadenz. Der belgische Symbolismus’. Ook hiervoor leent Mu.ZEE heel wat werk uit: ‘De Duizeling’, ‘Zelfportret met rood potlood’, ‘Planten’, ‘Inktpot en spiegel’, ‘Vrouw met roze hoed’, ‘Marine met kielzog’, ‘Zwarte marine’ en ‘Strand met maan’.”

Ongekende werken

Mu.ZEE heeft een 150-tal werken van Léon Spilliaert in haar bezit, waaronder schilderijen, aquarellen, tekeningen en lithografieën. Vele van de nu uitgeleende werken worden permanent tentoongesteld in de Ensor en Spilliaert Museumvleugel, die Mu.ZEE sinds 2016 rijk is. “Het uitlenen van een groot aantal werken van Spilliaert aan Londen, Parijs en Berlijn en het aflopen van de tentoonstelling ‘Dromen van parelmoer. De Ensor-collectie van het KMSKA in Oostende’ bieden Mu.ZEE nu de uitgelezen kans met een volledig nieuw heringerichte museumvleugel voor de dag te komen", gaat Castermans door. “Na meer dan een jaar vinden de eigen Ensor-werken hun weg terug naar de museumvleugel. Naast eigen werk van Spilliaert, zullen een reeks ongekende en unieke Spilliaert-werken uit een privécollectie de museummuren sieren. Deze ongekende werken worden bovendien in een langdurige bruikleen aan Mu.ZEE gegeven.” Dit alles is te ontdekken vanaf 15 maart 2020 in Mu.ZEE.