Mu.ZEE brengt kunst naar buiten via de iconische glazen gevel Leen Belpaeme

14 april 2020

17u12 1 Oostende Mu.ZEE is op dit ogenblik, net als alle musea, gesloten voor het publiek omwille van de coronamaatregelen. Om toch iets te tonen aan de buurtbewoners en voorbijgangers zal een artiest elke week een tekening voorzien op de voorgevel.

Mu.ZEE is intussen online zeer actief, maar het museum vindt het ook belangrijk om aanwezig te zijn in de buurt in Oostende. Mu.ZEE wil daarom een teken van leven geven via de modernistische gevel van Gaston Eysselinck. Het museum wil de buurtbewoners en passanten iets vertellen over het museum en hen tegelijkertijd naar de online activiteiten leiden. “We nodigen daarom wekelijks een artiest uit om een raampartij in te nemen met een uitwisbare tekening die iets kan vertellen over Mu.ZEE, de activiteiten rond #MuseumAtHome tijdens de lockdown, de museumcollectie en zo meer.” De eerste tekening is van Camille Paycha. Deze jonge Franse artieste, die sinds twee jaar in Oostende woont, legt met haar tekening een duidelijke link naar de tentoonstelling History Without A Past van Samson Kambalu en Vincent Meessen. Illustrator Korneel Detailleur en grafisch ontwerper Victor Vanwassenhove zijn de volgende artiesten die zich op de Mu.ZEE-gevel zullen werpen met hun creativiteit. Voor de mensen die niet in de buurt wonen is alles te volgen via Instagram en Facebook.