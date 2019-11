Mountainbikeparcours kreeg extra hindernissen in sportpark De Schorre Leen Belpaeme

20 november 2019

17u25 0 Oostende Het veelgebruikte mountainbikeparcours in sportpark De Schorre werd onlangs voorzien van extra hindernissen. Verder werd de omloop ook op diverse plaatsen aangepast om de veiligheid van de gebruikers te verhogen.

In samenwerking met de Oostendse mountainbikeclub Beachbikers werd geopteerd voor het uitwerken van twee zogenaamde ‘drops’, een trappenpartij, twee kombochten en twee klimbochten op de heuvelflank ter hoogte van de Klemskerkestraat. De kostprijs van de investering bedraagt 8.772,50 euro. “Deze technische hindernissen zijn een uitdaging voor de sportieve mountainbiker en vormen een meerwaarde bij het opleiden van jonge renners in de mountainbikesport en het cyclocrossen”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. “Ook de rest van de 6 km lange omloop werd op diverse plaatsen aangepakt om de veiligheid van de gebruikers te verhogen. In de toekomst worden nog andere ingrepen gepland, zoals een aanpassing van de kunstmatige heuvels en het traject.”