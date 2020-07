Motorrijder komt in aanrijding met Lijnbus Bart Boterman

13 juli 2020

11u26 8 Oostende Langs de Leopold II-laan in Oostende is zaterdagavond een motorfietser gewond geraakt door een aanrijding met een bus van De Lijn.

De motorrijder kwam uit de richting van de Mercator en de Lijnbus uit de richting van het Kursaal, om het Marie-Joséplein op te rijden. De bus stopte even en besloot over te draaien. De motorrijder mispakte zich, ging in de remmen en schoof tegen de bus. De man was met zijn knie en hoofd tegen de bus terecht gekomen en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Inmiddels mocht hij de kliniek alweer verlaten. Zijn motorfiets is echter ernstig beschadigd. De passagiers op de bus dienden over te stappen op een andere bus.