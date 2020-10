Motorrijder gewond na botsing met voertuig douane Bart Boterman Leen BELPAEME

05 oktober 2020

15u54 3 Oostende In Oostende is maandag rond 13.40 uur een motorrijder met zijspan gewond geraakt door een ongeval.

Dat gebeurde in de Dr. Eduard Moreauxlaan ter hoogte van de Prins Albertlaan. De motorrijder botste met een bestelwagen van de douane en kwam op de grond terecht. Het slachtoffer werd geholpen door getuigen en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. De politie deed de vaststellingen ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is voorlopig geen informatie.