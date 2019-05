Motorrijder gewond door botsing aan einde van A10 Bart Boterman

23 mei 2019

Een motorrijder is donderdagmorgen gewond geraakt door een ongeval op de A10 in Oostende, vlak voor de Kennedyrotonde. Het kwam tot een aanrijding met personenwagen.

De man reed rond 8.30 uur richting Oostende en bij het vertragen aan het einde van de snelweg kwam het tot een botsing. De omstandigheden zijn niet volledig duidelijk. Het slachtoffer liep schaafwonden en gescheurde kledij en was volgens de politie bij bewustzijn. De man werd met een ziekenwagen overgebracht naar het AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende om te controleren op verdere inwendige letsels. Intussen zorgde de brandweer en de politie voor signalisatie. Intussen moest het verkeer zich over een rijstrook begeven. Een takeldienst haalde de motorfiets en auto op, zodat beide rijstroken rond 9.15 uur opnieuw vrij waren.