Motorrijder (53) zwaargewond na botsing tegen signalisatie van wegenwerken Bart Boterman

31 mei 2019

14u10 0 Oostende In de Zanvoordestraat in Oostende is donderdagavond iets voor middernacht een motorrijder zwaargewond geraakt nadat hij tegen de signalisatie van wegenwerken reed. Zijn toestand zag er eerst erg slecht uit, maar was snel niet meer in levensgevaar.

De man, een 53-jarige Oostendenaar, reed met zijn motorfiets in de richting van Oostende en had de tijdelijke signalisatie ter hoogte van de Klokhofstraat niet gezien. Er staan verkeerslichten en het verkeer moet er over een rijstrook. “Het slachtoffer bleef roerloos liggen en initieel zag het ongeval er zeer ernstig uit. Tijdens het ingrijpen van de hulpdiensten kwam het slachtoffer bij bewustzijn”, zegt commissaris Kris Allary van de Lokale Politie Oostende. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht en liep onder meer een sleutelbeenbreuk op. Tijdens het incident was de Zandvoordestraat volledig afgesloten. Rond 1 uur was de baan opnieuw vrij.