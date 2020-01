Exclusief voor abonnees Motorgeronk, orgelmuziek en kinderjolijt: dit zijn onze tips voor het weekend Redactie

23 januari 2020

09u32 0

Evenwichtskunstenaars op de motor

Aan De Brabandere Wegenbouw in de Handelsstraat in Veurne vindt dit weekend een motortrail plaats die meetelt voor het provinciaal kampioenschap. Er zijn zes categorieën. De bedoeling is om het parcours af te leggen met zo weinig mogelijk strafpunten, door geen voet aan grond te zetten. De toegang is gratis en je vindt er een kantine. Je bent zaterdag en zondag tussen 11 en 16 uur welkom. Het evenement is een organisatie van de Westhoekbikers, een motorclub die om en bij de 140 leden telt. Afhankelijk van het weer wordt er een dertigtal deelnemers verwacht.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis