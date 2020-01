Moord Lumumba herdacht bij standbeeld Boudewijn Leen Belpaeme

20 januari 2020

12u54 0 Oostende Enkele actievoerders van Hart boven Hard hebben samen met Piet Wittevrongel een protest gehouden aan het standbeeld van Boudewijn om de moord op Patrice Lumuma te herdenken. Ze eisen na al die jaren gerechtigheid.

17 januari, was het 59 jaar geleden dat de eerste premier van het onafhankelijke Congo, Patrice Lumumba werd gedood. “Dat gebeurde in opdracht van de Belgische regering, met medeweten van koning Boudewijn. Gerard Soete , de toenmalige Belgische inspecteur bij de politie in Katanga , loste het lichaam van Lumumba op in zuren en bracht ongemerkt zijn tanden mee naar België. Later haalde Gerard Soete plots de tanden boven en nadien beweerde hij dat hij de tanden in de Noordzee had gegooid. In januari 2016 doken ze terug op bij zijn dochter, en werden door het gerecht in beslag genomen”, leg Piet Wittevrongel uit. De actievoerders willen met hun actie dat de tanden van Lumumba teruggegeven worden aan de familie. “Dan kunnen ze eindelijk hun voorvader een deftige begrafenis geven. We willen ook dat er werk wordt gemaakt van de klacht van de familie van Lumumba tegen de laatste overlevende Belgische opdrachtgever voor de moord op Lumumba namelijk Etienne Davignon.” De actievoerders waren alvast ontgoocheld dat geen enkele politicus van zich liet horen. “Wie zwijgt stemt toe!”