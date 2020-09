Mooi weer verwacht, dus leggen toeristen snel verblijf aan de kust vast: “Nog meer last minute geboekt door corona” Leen Belpaeme

10 september 2020

18u45 0 Oostende Er wordt mooi weer voorspeld voor de komende dagen, en dan begint het bij velen opnieuw te kriebelen om richting zee te trekken. De hotels zien komend weekend een gemiddelde bezetting van 80 procent, aardig meegenomen om een slecht coronajaar nog wat recht te trekken.

In het najaar genieten traditioneel nog heel kustbezoekers van het nazomerweer. “De boekingen lopen inderdaad vlot binnen", zegt Francis Bosschem van vzw Kusthotels en Hotel Louisa in Oostende. “Er kunnen er zelfs nog bijkomen. We merken dat mensen door corona nog meer last minute boeken dan ze al deden. De hotels spelen daar ook wel op in door nog betere annulatievoorwaarden aan te bieden. Zo zijn mensen gerust dat ze bijna tot op de dag zelf kosteloos kunnen annuleren als er plots iets zou tussenkomen waardoor ze niet kunnen komen.”

Door de onzekerheid in het buitenland kiezen de Belgen eerder voor een verblijf aan zee Dirk Marteel van Westtoer

De vooruitzichten zijn een opkikker voor de ondernemers. “We hebben al drie maanden moeten sluiten. Voor ons is het dan ook goed dat we nog mooi weer hebben in het najaar”, aldus Bosschem. Sowieso zien de hotels elk jaar een trouw publiek terugkeren, dat bewust wacht tot na de drukke zomermaanden. “Zij komen onder meer wat cultuur opsnuiven in Oostende, met onder meer het nieuwe Ensormuseum.”

Geen vrees voor overrompeling

Provinciaal toerismebedrijf Westtoer bevestigt de interesse voor de kust. “In de verhuurkantoren zijn in vergelijking met vorig jaar zo’n 10 procent meer boekingen genoteerd voor september. Door de onzekerheid in het buitenland kiezen de Belgen eerder voor een verblijf aan zee. Ook bij de verplaatste boekingen van het voorjaar wordt de voucher nu ingeruild. Zowel de hotels, de verhuurkantoren als de campings hopen dat september en het najaar alsnog het moeilijke voorjaar gedeeltelijk kunnen goedmaken”, zegt Dirk Marteel van Westtoer.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vreest geen overrompeling. “Er wordt voor volgende week over 25 graden gesproken. Dat is rustig zomerweer. Op dit moment is er geen reden tot ongerustheid. We rekenen op verblijfstoerisme en niet op dagtoeristen. In onze winkelstraten houden er sowieso nog altijd mensen een oogje in het zeil. We zijn vooral blij dat we toch nog iets kunnen goedmaken voor de horecazaken”, zegt Tommelein.