Monica Belluci lokt heel wat fans naar Filmfestival Oostende Leen Belpaeme

07 september 2019

21u02 7 Oostende In het Kursaal van Oostende is zaterdagavond de film Spider in the Web met Monica Belluci in wereldpremière gegaan. Aanvankelijk was voorzien dat Belluci een ster zou onthullen op de zeedijk, maar door het slechte weer werd een alternatief voorzien onder luifel van het Kursaal. Heel wat fans stonden hier op de Italiaanse actrice te wachten.

Master Lynn Van Royen liet op voorhand al weten toch wat zenuwachtig te zijn om een grote ster als Monica Belluci te ontmoeten. Aan het opgekomen publiek was duidelijk te merken dat ze niet de enige was die uitkeek naar het bezoek. Verschillende mensen hadden foto’s of albums mee in de hoop een handtekening te bemachtigen. Kenny Delmaire kwam speciaal uit Gent naar Oostende om de actrice te zien. “Ze zag er goed uit. Ik ken haar van verschillende films zoals de Matrix en James Bond.” Het is Kenny net als een tiental andere fans niet gelukt om een handtekening te krijgen. “Ze passeerde hier heel vlug. We waren eerst naar de dijk getrokken en zijn daar gevlucht voor de regen. We gaan nu met lege handen terug naar huis. Het was mooi geweest om haar handtekening toe te voegen aan mijn collectie met 800 handtekeningen.”

Belluci is in Oostende om de film Spider in the web voor te stellen. Zo’n 1000-tal toeschouwers zagen de film in het Kursaal tijdens een gala-avond. Spider in the Web vertelt het verhaal van Mossad spion Adereth die aan de vooravond van zijn pensioen aan een laatste geheime missie door België en Nederland begint. Een poging om zijn verleden af te schudden biedt zich aan wanneer Adereth een link naar de onderwereld van chemische wapenverkoop aan het Midden Oosten ontdekt. Zijn doelwit, de raadselachtige Angela, zijn oversten die zijn methoden in vraag stellen en de jonge Mossad agent Daniel in zijn kielzog, vertroebelen zijn missie. Adereth komt terecht in een web van verraad en bedrog. Na de première in Oostende zal de film wereldwijd worden uitgebracht in de zalen door Universal, onder meer in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Israël, het Midden-Oosten en China. In de film ook spelen ook de Vlaamse acteurs Filip Peeters, Hilde Van Mieghem en Luk Wyns mee. Zij vergezelden Monica Belluci op de rode loper. Ook Koen De Bouw die recent een film speelde met de actrice, was van de partij.