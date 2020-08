Mondmaskers in Oostende vanaf nu enkel nog verplicht in de binnenstad en op de zeedijk Leen Belpaeme

24 augustus 2020

16u59 0 Oostende Omdat de drukste periode van het zomerseizoen voorbij is en het aantal coronabesmettingen in Oostende de laatste weken goed onder controle is, past Stad Oostende de mondmaskerplicht per direct aan. Vanaf nu zijn mondmaskers in open lucht enkel nog verplicht in het historische stadscentrum. De stad vraagt wel om altijd een mondmasker op zak te hebben.

De laatste weken bleef het aantal coronabesmettingen in Oostende en omgeving goed onder controle. Intussen is de drukste periode van het zomerseizoen, tussen 15 juli en 15 augustus, achter de rug. Stad Oostende beslist daarom om de mondmaskerplicht bij te stellen. Vanaf vandaag, 24 augustus, geldt in Oostende enkel nog een algemene mondmaskerplicht in de binnenstad. Het gaat over het gebied afgebakend door de volgende straten: Leopold II-laan, Vindictivelaan, Visserskaai, Zeeheldenplein en Albert I-promenade. Ook het plein voor het treinstation en het stuk van de Natiënkaai voor het station hoort bij deze zone. De algemene mondmaskerplicht in deze zone geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich te voet verplaatst op het openbaar domein. De bestaande uitzonderingen voor de mondmaskerplicht blijven geldig. Zo moet je op de fiets geen mondmasker dragen of als je eten of drank nuttigt.

Masker altijd op zak hebben

Deze nieuwe regeling vervangt de vorige waarbij mondmaskers verplicht waren in de hele bebouwde kom van Oostende. Stad Oostende past nu zo snel mogelijk alle bordjes en signalisatie aan zodat de mondmaskerplicht ook in het straatbeeld duidelijk aangegeven wordt, enkel nog in de nieuwe afgebakende zone in het centrum en op de dijk. De bestaande algemene regels om een mondmasker te dragen in winkels of in alle openbare gebouwen van Stad Oostende, ook buiten de binnenstad, blijven uiteraard gelden. Stad Oostende sluit zich aan bij de Nationale Veiligheidsraad en vraagt iedereen om altijd een masker bij te hebben wanneer je buiten gaat. Zo ben je steeds voorbereid op onverwachte situaties waarin de veilige afstand niet gegarandeerd kan worden.