Mondmaskers gaan vlot op in de binnenstad, in de wijken iets minder. “Onze prioriteit ligt in het centrum” Leen Belpaeme

26 juli 2020

15u57 0 Oostende Sinds zaterdag is een mondmasker verplicht in de bebouwde kom in Oostende. In de binnenstad lijkt de maatregel zonder veel moeite opgevolgd te worden. 99 procent van de mensen heeft een exemplaar op. In de wijken ligt dat percentage veel lager en lijken inwoners niet altijd geneigd zich aan de regel te houden. Burgemeester Bart Tommelein sluit niet uit dat hier gecontroleerd zal worden, maar zegt wel dat de prioriteit van de politiediensten in het drukke centrum ligt.

De invoering van een mondmasker in de bebouwde kom in Oostende is het gespreksonderwerp dit weekend. Alhoewel veel mensen voorstander zijn van een verplichting op drukke plaatsen is niet iedereen overtuigd van het nut om een mondmasker te dragen als je om 7 uur ’s morgens met de hond gaat wandelen en geen levende ziel tegen het lijf loopt. Burgemeester Bart Tommelein legt echter uit waarom de maatregel zo ruim genomen werd. “Wij hebben de beslissing genomen omdat we geen lijstje konden maken van de drukke plaatsen in de stad. Je kan dat ook niet op voorhand voorspellen. Soms is het heel druk in de Visserskaai en soms niet. Waar stop je ook? We waren begonnen met de winkelstraten, de uitgaansbuurt, sommige vroegen dan ook om de Torhoutsesteenweg er zeker bij te nemen. We hebben daarom gekozen voor de duidelijkheid en kozen voor de bebouwde kom. Dat is een duidelijke regel”, zegt Tommelein.

“Ik heb even over getwijfeld om strengere regels in te voeren net omdat we bang waren voor de gevolgen voor het toerisme, maar het was de sector zelf die signalen gaf. Ze wilden een verplichting omdat het dan duidelijker en veiliger is.” Bart Tommelein

In de wijken lijkt de maatregel weliswaar niet altijd even goed opgevolgd te worden. “Je hebt de regel, maar je hebt ook de prioriteit van de handhaving. Dat wil niet zeggen dat we niet zullen controleren in de wijken, maar onze prioriteit ligt in de binnenstad waar veel mensen samen zijn. We hebben inderdaad gezien dat het daar strikt opgevolgd wordt. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk waar de bebouwde kom is, maar in Oostende is dat bijna overal. De mensen moeten beseffen dat wij één van de dichtstbevolkte plaatsen zijn in ons land. We hebben er wel bewust voor gekozen om niet het ganse grondgebied op te nemen. Nu kunnen mensen nog altijd gaan wandelen op de Schorre of in de duinen van de Oosteroever zonder mondmasker.”

Toerisme

Toeristisch lijkt de maatregel nog weinig invloed te hebben. De handel- en horecazaken draaiden dit weekend goed, zelfs met het regenweer van zaterdag. “Ik heb even over getwijfeld om strengere regels in te voeren net omdat we bang waren voor de gevolgen voor het toerisme, maar het was de sector zelf die signalen gaf. Ze wilden een verplichting omdat het dan duidelijker en veiliger is. Het geeft een gevoel van veiligheid. Er is ook een enorm draagvlak voor het verplichten van een mondmasker. Het is een preventieve maatregel. Als mensen daardoor afhaken, dan is dat jammer maar het is beter dan dat het uit de hand loopt en we een lockdown moeten invoeren.”

De coronacijfers zijn ondertussen goed wat Oostende betreft. “Verhoudingsgewijs zijn de cijfers hier nog altijd onder controle. De beslissing voor de winkelstraten en de markten werd vorige dinsdag genomen toen de cijfers kwamen van 9 besmettingen op 48 testen maandag. De nieuwe cijfers zijn twee keer 0 geweest op 50 controles, maar we hebben geen risico willen nemen.”

Ondertussen roepen steeds meer mensen op om de maatregelen uniform te maken voor het ganse land. . “Het zou me niet verbazen als er maandag een beslissing komt van de Nationale Veiligheidsraad. Ik zou dat ook niet slecht vinden. In Antwerpen is het ook enkel op drukke plaatsen, maar mensen kunnen dat zelf niet inschatten wanneer het druk is. In de winkelstraat werd een verplichting onmiddellijk goed opgevolgd, maar op de dijk werd het ook sterk aanbevolen en niemand volgde die raad op. Het zou beter zijn om dit te verplichten in de bebouwde kom van het ganse land.”