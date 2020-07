Mondmasker verplicht in Oostendse winkelstraten, maar nog niet op de zeedijk: “Daar is meer plaats om afstand te houden”

Oostende

Oostende zag maandag een sterke stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad en heeft daarom extra maatregelen getroffen. Als enige stad in Vlaanderen verplicht Oostende het dragen van een mondmasker in de winkelstraten. “Uit tellingen blijkt dat er hier veel mensen aanwezig zijn op een beperkte oppervlakte waardoor het niet altijd mogelijk is om voldoende afstand te houden”, licht waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open Vld) toe. Wij gingen, mét mondmasker, poolshoogte nemen in de winkelstraten.