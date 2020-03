Mogelijk besmet met corona? Eerst bellen naar huisarts, daarna vanaf morgen welkom in ‘triagepunt’ Leen Belpaeme

18 maart 2020

12u31 16 Oostende Omdat zowel huisartsen als spoedafdelingen momenteel overbevraagd zijn door de coronacrisis, besliste de federale overheid deze week om het ‘noodplan huisartsgeneeskunde’ te activeren. In het kader hiervan komt vanaf 19 maart een tijdelijk triagepunt in OC De Blomme, waar mogelijke coronapatiënten onderzocht worden.

In het triagepunt werken steeds een aantal huisartsen in shiften. Zij doen een medisch onderzoek en beslissen of een patiënt naar het ziekenhuis wordt doorgestuurd. Voor de duidelijkheid: wanneer iemand zich ziek voelt, belt hij/zij altijd eerst de huisarts. Wanneer de huisarts oordeelt dat de symptomen ernstig genoeg zijn, zal de arts doorverwijzen naar een triagepunt. Je kunt dus als patiënt niet zomaar zelf naar het triagepunt komen. Enkel doorverwezen patiënten worden toegelaten. Om dit veilig te organiseren, plaatste stad Oostende woensdag al een tijdelijke tent voor het ontmoetingscentrum De Blomme. Daar zullen doorgestuurde patiënten zich vanaf donderdag 19 maart moeten aanmelden bij goed beschermde huisartsen. Het triagepunt werkt van 8 uur ’s morgens tot 20 uur ’s avonds. Het triagepunt is een samenwerking tussen huisartsenkring Middenkust, de ziekenhuizen AZ Damiaan en campus Serruys van AZ Sint-Jan en stad Oostende.

Geen risico voor de buurt

De aanwezigheid van dit triagepunt in OC De Blomme vormt geen gevaar voor de buurtbewoners, zo bevestigen de dokters van de huisartsenkring. Het coronavirus verspreidt zich via speekseldruppeltjes en enkel binnen een afstand van anderhalve meter. Er is dus geen risico voor de omwonenden, ook niet voor wie naast of vlak bij OC De Blomme woont. Ook de impact op de mobiliteit in de wijk blijft beperkt. Er zal een tijdelijk parkeerverbod gelden in de nabije omgeving.

Bewonersbrief

Ondertussen heeft Oostende met de hulp van enkele jongeren al een bewonersbrief verspreid met alle belangrijke maatregelen. Dit was nodig om een stuk van de bevolking te bereiken dat niet geïnformeerd wordt via sociale media en internet. Vijftig jongeren hielpen mee met de bedeling.