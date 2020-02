Moet de strekdam nog beter worden afgesloten tijdens stormweer om wandelaars te weren? Timmy Van Assche

10 februari 2020

14u21 0 Oostende Ondanks politieverbod liepen zondagmiddag, tijdens de passage van storm Ciara, tientallen wandelaars doodleuk de strekdam op. Sommige waaghalzen liepen er zelfs met een kinderwagen voorbij het politielint. Moet de strekdam bij zulke weerfenomenen compléét worden afgesloten? “We gaan geen tienduizenden euro’s belastinggeld spenderen in een hermetische afsluiting”, is burgemeester Tommelein duidelijk.

Het was één van de meest opvallende beelden van afgelopen weekend, de tientallen wandelaars die het verbod negeerden om de westelijke strekdam op te lopen. Jong en oud, maar zelfs ouders met kinderwagens trokken zich niks aan van de afsluiting. De veiligheidsdiensten hadden een ketting en politielint gespannen om de toegang te ontzeggen, maar is dat wel voldoende? De scheepvaartpolitie voert controles uit op het betreden van de strekdam. De stad is verantwoordelijk voor het wandelpad naar de dam, zeg maar van aan de Rock Strangers en Zeeheldenplein tot zowat halverwege het strand. Daarna valt de strekdam onder de bevoegdheid van het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Eigen verantwoordelijkheid

“Mensen staan niet stil bij de risico’s om bij zo’n zware storm op de strekdam te lopen", zegt Peter De Clercq van de scheepvaartpolitie. “Ze kennen de impact niet van het water en de wind. Maar als twintig tot dertig kubieke meter water over de dam kletst, ben je gezien. Misschien moeten we nog eens met alle partijen rond de tafel zitten en alle maatregelen onder de loep nemen.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) staat niet de springen voor een complete afsluiting van de strekdam. “Op papier kan alles, hé. Maar willen we echt rotsblokken, metershoge omheiningen of prikkeldraad installeren? Ik wil als burgemeester geen mankrachten opeisen of tienduizenden euro’s belastinggeld uittrekken om de strekdam hermetisch af te sluiten. Onze veiligheidsdiensten hebben met zo’n weer al de handen vol. Als overheid kunnen we (blijven) sensibiliseren en maatregelen treffen, maar op een bepaald moment zijn mensen zélf verantwoordelijk. De dam was duidelijk afgezet. Allee, kom op zeg, wie gaat dan nog met een kinderwagen bij windsnelheden van bijna 120 kilometer per uur op de strekdam wandelen. Ik kan daar met mijn verstand niet bij.”

Blijven sensibiliseren

Sensibiliseren, dat is ook waar ze bij de afdeling Maritieme Toegang voor blijven pleiten. “Kijk, wil je de strekdam volledig afzetten, dan moet je zeer fors investeren in een afsluiting die tegen de meest extreme weersomstandigheden bestand is. Technisch is dat niet helemaal onmogelijk, maar het zou ongelooflijk veel geld kosten”, zegt ingenieur Jan Goemaere, celhoofd bij Maritieme Toegang. “Vroeger was er voor de strekdam een slagboom, maar dat was heel onpraktisch. Zo werkten de sloten niet meer door het zand dat erin waaide. In onze ogen was de strekdam met een ketting, lint en verbodstekens afgelopen zondag goed afgesloten. We hebben vooraf ook duidelijk geïnformeerd. Weet je, zelfs als zou je metershoge hekkens plaatsen, dan nog zullen er waarschijnlijk waaghalzen zijn die langs de zijkanten via de rotsblokken tot op de dam willen klauteren - dat is óók levensgevaarlijk. Blijven sensibiliseren, mensen aanspreken en aantonen dat het bewandelen van de dam echt niet kan bij stormweer, blijft het belangrijkste. Iedereen moet eens stilstaan bij wat de gevolgen kunnen zijn: niet alleen voor zichzelf, maar ook voor veiligheidsmensen die hun leven riskeren om een onverlaat mogelijks uit de nood te helpen.”

Hoe dan ook kwam de (scheepvaart)politie afgelopen zondag enkele keren tussen om wandelaars van de strekdam te plukken. Ze kunnen een boete tot 350 euro oplopen.