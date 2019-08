Moeder zet samen met Child Focus vernuftig plan op poten en haalt ontvoerde zoontjes uit Rusland terug naar België Siebe De Voogt

26 augustus 2019

16u28 6 Oostende Een jaar lang waren de zoontjes van een vrouw uit Oostende meer dan 4.000 kilometer verwijderd van hun moeder. De familie van haar Russische ex-man hield de kinderen weg bij de vrouw, tot vorige week. De moeder trok na overleg met Child Focus zélf naar Rusland en kon na een mooi stukje toneel vluchten met de jongetjes. Hun vader A.D. riskeert nu 5 jaar cel voor parentale ontvoering.

Het onwaarschijnlijke verhaal van de Oostendse vrouw startte in juni vorig jaar. Met haar Russische man en twee zoontjes van 7 jaar oud vertrok de moeder toen naar de Russische deelrepubliek Dagestan. Net als haar echtgenoot is de dame van Russische origine, maar beiden kwamen jaren geleden hun geluk zoeken aan de Belgische kust. De trip van het gezin naar hun geboortestreek moest een verzoeningsreis worden. A.D. had vermoedens dat zijn vrouw hem had bedrogen en een reisje moest de plooien glad strijken.

Aangekomen in Rusland begon echter een nachtmerrie voor de Oostendse. “De familieraad besliste dat haar zoontjes niet meer met hun moeder mochten terugkeren naar België”, zegt haar advocaat Vincent Christiaens. “Vrouwen hebben in Dagestan niets te zeggen en dus moest mijn cliënte gehoorzamen. De kinderen bleven daar en zij keerde zonder terug naar België.” De moeder zette de scheiding in en in september besliste de familierechtbank in Brugge haar het exclusieve ouderlijk gezag toe te kennen. De rechter verplichtte haar ex-man om de kinderen terug te brengen naar België met een dwangsom van 500 euro per dag dat hij de beslissing niet naleefde. Het vonnis bracht hem niet tot inkeer. De kinderen bleven bij hun grootouders in Dagestan en dat zou niet snel veranderen.

Vernuftig plan

Uiteindelijk schakelden de moeder en haar advocaat Child Focus in. “Samen hebben we een strategie uitgestippeld”, vertelt ze. “Ik zou terugkeren naar Dagestan en daar ‘goodwill’ proberen te krijgen van mijn voormalige schoonfamilie.” De vrouw vertrok begin april naar Rusland. Haar man was toen al in Oostende in de boeien geslagen, nadat hij internationaal geseind stond. “Anderhalve maand lang probeerde ik het vertrouwen van zijn familie te winnen. Ik deed alsof ik in Rusland wilde blijven en op zoek was naar een huis.” De moeder stuurde ook enkele videoboodschappen op naar België, waarin ze vertelde haar klacht tegen haar ex-man in te zullen trekken. Op de beelden deed de vrouw uitschijnen dat alles opnieuw rozengeur en maneschijn was.

Niets bleek minder waar, want ook de video’s bleken onderdeel van het vernuftig plan dat ze samen met Child Focus had opgezet. “Het was de enige oplossing om mijn zoontjes terug te krijgen. Ik had geen keus. Na anderhalve maand kreeg ik toestemming om met mijn kinderen schoolspullen te gaan kopen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om te vluchten.” Nog was het verhaal voor de moeder niet over. Aan de Russische grens werd ze immers tegengehouden. “Ik had toestemming nodig van de vader. Anders lieten ze me niet naar België vertrekken.” Vorige week maandag werd het proces ingeleid in de Brugse rechtbank. A.D. werd door het parket voor de keuze gesteld: ofwel gaf hij een volmacht om zijn kinderen te laten terugkeren, ofwel zou de procureur de maximumstraf van 5 jaar vorderen.

Zelf gevlucht

Maandagmorgen bleek hij voor die laatste optie te zijn gegaan. Alleen: ook de vrouw en zijn twee kinderen doken plots in het gerechtsgebouw op. De vrouw was er vorige week tóch in geslaagd om op eigen houtje naar Oostende terug te keren. “Ik ben op aanraden van Child Focus naar Moskou gevlucht en heb daar twee uiteindelijk nieuwe internationale paspoorten gekregen voor mijn zoontjes. Ik kwam vorige week woensdag aan en hoop dat we samen nu een nieuwe start kunnen nemen.” A.D. weet vrijdag of hij de maximumstraf van 5 jaar krijgt. Zelf dringt de man aan op een straf met uitstel, zodat hij de gevangenis mag verlaten. “Ik wil me verontschuldigen”, vertelde hij de rechter. “Ik ben van plan om terug naar Dagestan te keren zonder de kinderen. Ik zal voortaan de Belgische wetgeving respecteren.”