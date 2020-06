Moeder sticht brand voor ogen van zwaar autistisch zoontje: “Ik was ten einde raad, want ik kon in geen enkele instelling met hem terecht” Siebe De Voogt

11 juni 2020

12u42 12 Oostende Een vrouw uit Oostende riskeert 37 maanden cel, deels voorwaardelijk, voor Een vrouw uit Oostende riskeert 37 maanden cel, deels voorwaardelijk, voor brandstichting in haar eigen woning. Haar 10-jarige zoontje zag hoe zijn moeder het vuur aanstak. S.K. vond naar eigen zeggen geen enkele instelling waar haar zwaar autistische kind terecht kon. “Het was een roep om hulp”, vertelde de moeder in de rechtbank.

De brandweer moest op 27 januari rond 5.30 uur naar de sociale woning van S.K. in de Gelukkige Haardstraat in Stene bij Oostende. Een buurtbewoonster had de vrouw van Wit-Russische afkomst om hulp horen roepen en had de hulpdiensten verwittigd. Bij aankomst van de brandweer ontsnapte al een grote rookwolk uit het huis. De bewoonster en haar 10-jarig zoontje stonden buiten op de stoep te wachten. Hun woning zou volledig uitbranden. “Mevrouw verklaarde dat ze een douche had genomen en naar boven was gelopen om naar haar zoontje te kijken”, vertelde de procureur. “Ze had de brand naar eigen zeggen op dat moment opgemerkt. De politie stelde zich daarbij al vragen, want de dame was volledig aangekleed en had ook schoenen aan.”

Zes brandhaarden

Het vermoeden van de politie werd uiteindelijk bevestigd door de branddeskundige. Hij stelde in de woning zes onafhankelijke brandhaarden vast. In de kelder werd aan de inboedel brand gesticht, en ook in een wasmand naast de wasmachine. In de slaapkamer van de moeder en die van haar zoontje hadden bovendien de gordijnen vuur gevat.

Deze zijn feiten zijn bijzonder zwaar, zeker omdat het zoontje achter z'n moeder liep op het moment dat ze brand stichtte Procureur in Brugse rechtbank

“Tijdens haar herverhoor bekende de beklaagde dat ze de brand had aangestoken. Haar zoon is zwaar autistisch en agressief. De toestand in het gezin was volgens de moeder uitzichtloos. Deze zijn feiten zijn bijzonder zwaar, zeker omdat het zoontje achter z'n moeder liep op het moment dat ze brand stichtte. Het is louter door toeval dat hier geen slachtoffers zijn gevallen. Ik vorder 37 maanden cel, deels gekoppeld aan voorwaarden. Volgens de gerechtspsychiater is begeleiding nodig om recidive te voorkomen.”

Overal werd ik geconfronteerd met wachtlijsten. Ik zat tussen vier muren met mijn zoontje, 24 uur op 24. Ik zag geen oplossing meer Beklaagde S.K.

Hoe triest de situatie in het gezin was, bleek uit het pleidooi van de verdediging. “Mijn cliënte kwam in 2000 naar België en kreeg vijf jaar later een relatie. Samen met die man kreeg ze twee kinderen. Hij dronk echter veel alcohol en had een zwaar drugsprobleem. In 2017 keerde hij terug naar Wit-Rusland, waarna mijn cliënte alleen instond voor de opvoeding van de kinderen. Haar zoontje heeft evenwel een zware vorm van autisme. Hij kan zelf niet communiceren en zijn gedrag is onvoorspelbaar. Hij kan uit het niets agressief worden en zichzelf verwonden. Mijn cliënte raadpleegde verscheidene instellingen, maar nergens konden ze zo’n zware problematiek behandelen. Ze had geen leven meer en was uitgeput. De brandstichting was een noodkreet.”

Instelling in Tienen

Het 10-jarig zoontje werd na de aanhouding van zijn moeder opgenomen in een gespecialiseerde instelling in Tienen. Volgens z'n moeder wilde ze hem geen kwaad doen. “Ik heb hem nooit in gevaar gebracht", vertelde ze tijdens de zitting. “Hij is geen seconde van m’n zijde geweken. Dit was puur een roep om hulp. Ik vond nergens plaats voor mijn kind. Overal werd ik geconfronteerd met wachtlijsten. Ik zat tussen vier muren met hem, 24 uur op 24. Ik zag geen oplossing meer.” Op 25 juni doet de rechter uitspraak in het dossier.