Moeder en zoon opgepakt na brandstichting in rijhuis Bart Boterman Siebe De Voogt

27 januari 2020

13u15 0 Oostende Er loopt een onderzoek naar brandstichting, nadat een woning in de Gelukkige Haardstraat in Stene bij Oostende zondagnacht zware schade opliep. Tijdens de bluswerken zouden er meerdere brandhaarden zijn gevonden. De bewoners - een moeder en haar zoon - zijn opgepakt door de politie.

Het was iets over 5 uur toen de brandweer en politie zich massaal haastten naar de Gelukkige Haardstraat, een wijk met sociale woningen. Een buurtbewoonster had de brandweer gebeld en hoorde de vrouw des huizes om hulp roepen op straat. Bij aankomst ontsnapte al een grote rookwolk uit de rijwoning en de twee bewoners, een vrouw en haar zoon, stonden buiten te wachten. De brandweer evacueerde vijf mensen uit de naastgelegen woning en begon met blussen. De woning raakte ernstig beschadigd en is onbewoonbaar.

Meerdere brandhaarden

Zowel in de kelder, trappenhal als slaapkamers zouden brandhaarden gevonden zijn, wat het vermoeden over brandstichting deed rijzen. Het parket besloot een branddeskundige aan te stellen en die bevestigde de vermoedens, laat het Brugse parket weten. De vrouw en zoon - die een zware vorm van autisme zou hebben - werden meegenomen door de politie. Een onderzoek naar brandstichting loopt volop maar over eventuele aanhoudingen is nog geen nieuws.

Naastgelegen woningen gevrijwaard

De brandweer liet nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse komen om de elektriciteit af te sluiten en de politie verzegelde de woning. De bewoners van het huis links van de getroffen woning mochten na de bluswerken terug naar binnen. In het huis aan de andere kant was niemand aanwezig. In beide naastgelegen woningen was ook rook binnengedrongen, maar de schade bleef beperkt.