Modezaak ‘Cricket & Co’ opent nieuw filiaal in de Kapellestraat Timmy Van Assche

21 december 2019

07u41 0 Oostende In de Kapellestraat 95 opende kledingzaak Cricket & Co de deuren. Tot 2016 was er een vestiging in de Adolf Buylstraat.

Cricket & Co is een Belgisch modelabel dat zowel klassieke als sportieve looks combineert, vooral voor mannen. “Het merk garandeert een goed kwaliteitsniveau tegen gemiddelde prijzen, een hippe look en dat met twee collecties per jaar - winter en zomer”, vertelt de Oostendse winkelverantwoordelijke Pia Cornejo. “We waren eerder al in Oostende actief, in de Adolf Buylstraat. Nu heropenen we dus opnieuw in de Kapellestraat 95. We hebben heel snel en efficiënt kunnen samenwerken met lokale ondernemers. Zo werkten we samen met agentschap Vanbeckevoort, architecte Ulla Provoost, renovatiebedrijf Decor Project en Sanecal. Dit pand is namelijk beschermd, vandaar dat we de hele gevel in haar oorspronkelijke staat hebben hersteld.” Charlotte Verkeyn (N-VA), schepen van ondernemen, pikt in. “Het doet me plezier dat nieuwe handelaars samenwerken met lokale ondernemingen om hun zaak te renoveren. Zo steunen ze niet alleen elkaar, maar de hele Oostendse economie.” Cricket & Co heeft al winkels in onder meer De Panne, Koksijde, Nieuwpoort Blankenberge en Knokke-Heist.