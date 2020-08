Mislukte inbraak in Rietstraat Siebe De Voogt

18 augustus 2020

16u09 2 Oostende In de Rietstraat in Oostende vond maandagnacht een mislukte inbraak plaats in een woning.

De bewoner had in de loop van de nacht al glas horen breken en stelde dinsdagmorgen vast dat het raam van zijn voordeur was ingeslagen. Vanop de deur was ook zijn sleutel verdwenen. De inbreker was er klaarblijkelijk niet in geslaagd om de woning te betreden, want binnen was niets verdwenen. De lokale politie van Oostende stelde een proces-verbaal op en is een onderzoek gestart.