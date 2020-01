Minister-president Jan Jambon bezoekt Mu.ZEE Leen Belpaeme

14 januari 2020

13u13 0 Oostende Minister-president Jan Jambon werd door Vlaamse Kunstcollectie vzw uitgenodigd om enkele Vlaamse musea te bezoeken. Maandag kwam hij langs in Mu.ZEE in Oostende.

De minister-president werd door de medewerkers van het museum individueel meegenomen naar het depot, maar ook langs het archief. Op die manier is hij echt in de leer gegaan bij de medewerkers. Het museum heeft bijna 8.000 werken in hun collectie zitten. Ze mochten zelf een thema aanbrengen en dat werden Ensor en Spilliaert, de twee Oostendse grootmeesters. Achteraf toonde Jambon zich tevreden. “Het was zeer interessant. Ik was hier nog nooit geweest. Ik kende al het Permeke- en het Ensorhuis, maar ik ben nog nooit in Mu.ZEE geweest. Als gewone bezoekers krijg je niet echt de kans om een museum achter de schermen te ontdekken, dat kon ik vandaag wel doen. Ik heb onder meer het depot en de bibliotheek kunnen bezoeken. Je staat als gewone bezoeker niet stil bij de grote uitdagingen waar een museum mee geconfronteerd wordt”, aldus Jambon.