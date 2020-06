Minister Hilde Crevits legt symbolische eerste steen van InnovOcean Campus. “Investering zal boost zijn voor marien onderzoek” Leen Belpaeme

30 juni 2020

12u23 0 Oostende Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe InnovOcean Campus van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De bouw startte al begin maart maar lag een 7-tal weken stil door de coronacrisis. Er wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe campus waar 170 medewerkers worden samengebracht. In 2022 zou het klaar moeten zijn.

Binnen twee jaar nemen VLIZ en de mariene poot van ILVO hun intrek in de gloednieuwe InnovOcean Campus in Oostende. Het VLIZ is het knooppunt voor marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen en daarbuiten. De organisatie werd 20 jaar geleden opgericht en groeide van 11 naar meer dan 100 medewerkers. De mariene tak van het ILVO verricht onderzoek gericht op duurzame visserij en aquacultuur, en bijvoorbeeld ook op macro- en microplastics. “De mariene onderzoekers van ILVO voorzien de overheid van informatie over visbestanden, visserijmethodes en socio-economische aspecten van de visserijsector, aquacultuursystemen, het ecosysteem. Ze adviseren ook de visserijsector, de jonge aquacultuursector en de visserijhandel in hun streven naar duurzaamheid. Met dit bouwproject geeft ILVO het goede voorbeeld en hoopt de samenwerking te stimuleren, in relevante onderzoeksprojecten die nog beter aansluiten bij de maatschappelijke context waarin de mariene sector opereert. Samen verduurzamen is de enige weg vooruit”, zegt Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO.

Boost voor marien onderzoek

Beide gerenommeerde instellingen zijn complementair, en werken al vaak samen. Met het nieuwe gebouw zitten ze ook samen op één locatie. “ILVO en VLIZ zijn twee Vlaamse kennisinstellingen met internationale naam en faam in de mariene onderzoekswereld. Met de bouw van deze nieuwe gezamenlijke InnovOcean campus laten we beide instellingen nu ook letterlijk en figuurlijk naar elkaar toegroeien en zetten we de bakens uit voor een duurzame toekomst van de Vlaamse mariene sector. We investeren meer dan 20 miljoen euro in dit project dat het marien onderzoek in Vlaanderen een flinke boost moet geven”, zei Crevits bij de opening. De nieuwe campus kan het mariene onderzoek bevorderen. “De nieuwe campus wordt een sterkhouder voor de mariene cluster in wat de enige kustprovincie van het land is. De vernieuwende aanpak belooft een nog intensere en originelere doorvertaling van de zeewetenschappen naar beleid, bedrijven en het brede publiek”, vindt ook gouverneur Carl Decaluwé.

In Oostende is Bart Tommelein dan weer heel tevreden dat beide instellingen in de stad verankerd blijven. “Oostende heeft door zijn centrale ligging aan zee een uniek venster op de wereld. Met de nieuwe InnovOcean Campus hebben we een belangrijke troef in handen om ook in de kenniseconomie rond de zee een sleutelrol te blijven spelen”.

Blauwe landmark

De campus wordt een nieuwe landmark aan de skyline van Oostende. Een state-of-the-art onderzoekscomplex van maar liefst 8.000 vierkante meter. Er komen kantoren, congresfaciliteiten, een gespecialiseerde bibliotheek en tal van werkplaatsen en laboratoria. Het nieuwe gebouw zal onderdak geven aan 170 medewerkers. De nieuwbouw wordt gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, en krijgt uitvoering via het bouwteam bestaande uit Algemene Bouw Maes (Groep Van Roey) en EVR-architecten uit Gent. “De buitenschil wordt opgetrokken uit blauwe glasmozaïek en aan de binnenzijde verwijst het kleurenpallet van vloeren en schrijnwerk naar het goudgele zeezand. Het wordt een gebouw dat de poëzie van wind, water, zon en wolken zal reflecteren”, zegt Sandra Schippers, architect-stedenbouwkundige EVR-architecten.