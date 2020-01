Minister De Crem belooft Oostendse politie extra capaciteit in zomermaanden én vrijstelling om elders versterking te bieden Bart Boterman

31 januari 2020

15u31 2 Oostende De lokale politie Oostende krijgt deze zomer meer manschappen ter beschikking en wordt vrijgesteld om elders versterking te bieden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) donderdagavond toegezegd tijdens zijn aanwezigheid op de officiële opening van het nieuwe politiekantoor in de Lijndraaiersstraat. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) had dat manschappentekort laten blijken in zijn speech.

“In onze badstad wonen officieel iets meer dan 71.000 Oostendenaren, maar op drukke zomerdagen neemt dit bevolkingsaantal exponentieel toe. Er zijn dagen waarop we tot 300.000 inwoners en bezoekers tellen en dat in een stad van net geen veertig vierkante kilometer”, sprak Bart Tommelein. “Hoe meer mensen er hier samen zijn, op een relatief kleine oppervlakte, hoe groter de kans dat er iets fout loopt en de politie moet ingrijpen. Net zoals onze politiemensen bij risicovolle voetbalmatchen hun collega’s in andere steden bijstaan, hebben wij in de zomer extra steun nodig vanuit het binnenland”, ijverde hij in zijn speech.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) ging in diens speech meteen in op de vraag van de Oostendse burgemeester. Hij beloofde versterking vanuit de federale politie voor de zomermaanden én een vrijstelling van hun verplichting om elders versterking te bieden, zoals bij evenementen en voetbalmatchen. “Als stadsbestuur hebben we beloofd om te werken aan een veilige stad. Dat is de basis voor meer vertrouwen onder de mensen. Iedereen moet zich veilig voelen in Oostende. Extra manschappen tijdens de zomermaanden zullen daar mee voor zorgen”, besluit Tommelein.