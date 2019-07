Mini-tornado zorgt voor paniek in Oostende Mathias Mariën

26 juli 2019

16u01 0 Oostende Een mini-tornado heeft donderdagavond voor heel wat paniek gezorgd langs de Troonstraat in Oostende.

Even voor 23 uur trok een zware storm over Oostende. Ter hoogte van de Kinepolis was zelfs sprake van een mini-tornado. “Dat zorgde voor enige paniek”, klinkt het bij de politie. “De mensen doken achter voertuigen weg om te schuilen, terwijl er van alles in het rond vloog. Er sneuvelden ook enkele ramen van een gebouw door de fikse storm.” Gewonden vielen er uiteindelijk niet.