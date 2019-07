Minderjarige smartphonedief bij kraag gevat in Telenetwinkel Bart Boterman

10 juli 2019

11u28 0 Oostende In de winkel van Telenet in de Kapellestraat in Oostende is dinsdagmiddag een dief gearresteerd door de politie. De man werd iets voor 13 uur door het personeel betrapt op diefstal van een smartphone.

“Het bleek te gaan om een minderjarige van Roemeense nationaliteit. De jongeman is gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Het parket zal beslissen of de jongeman al dan niet voor de jeugdrechter moet komen of wordt vrijgelaten.