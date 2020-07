Minder dagtoeristen in vergelijking met vorig jaar, maar meer verblijfstoerisme. “Het is zelden te druk geweest aan de kust in juli” Leen Belpaeme

30 juli 2020

13u05 1 Oostende In juli kwamen 1,9 miljoen dagtoeristen naar de Kust. Dit is ruim 20 procent minder dan in juli 2019. Het verblijfstoerisme noteerde 6,4 miljoen overnachtingen, ongeveer 25 procent meer dan in juli 2019. Volgens Westtoer, die de druktebaromter ontwikkelde, is het zelden te druk geweest aan de kust omdat verblijfstoeristen zich spreiden over de kust en het hinterland.

Westtoer heeft op het einde van de eerste maand van de zomervakantie het bilan opgemaakt voor de verschillende sectoren in het verblijfstoerisme. De ene sector doet het daarbij beduidend beter dan de andere. De vakantiewoningen zijn bijvoorbeeld heel populair en noteren goede cijfers. “De sector van de vakantiewoningen is tevreden over een uitstekende maand juli. Tal van verhuurkantoren waren in de tweede helft van de maand juli quasi volzet. Gemiddeld noteert men een bezettingspercentage tussen de 85 en 100 procent, wat in vergelijking met voorgaande jaren sterke cijfers zijn”, laat Westtoer weten. Dit heeft niet altijd geleid tot een hogere omzet. “Veel eigenaars, door de gekende omstandigheden, beslisten om zelf gebruik te maken van hun vakantiewoning aan de Kust.” De vooruitzichten voor augustus zijn goed. Voor de eerste helft augustus hebben een aantal kantoren al bezettingspercentages boven de 90 procent. Na 15 augustus zijn er nog wat meer mogelijkheden. “De sector is overtuigd dat de vakantiewoningen één van de veiligste logiesvormen is om nu een vakantie in door te brengen. Ook de inspanningen van de kustgemeenten worden door deze sector gewaardeerd”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

De campings hebben in juli een gemiddelde bezetting van circa 65 procent. Deze sector is bezig aan een heel moeilijk jaar. “Toeristische kampeerplaatsen en camperplaatsen deden het beter dan de verhuuraccommodaties. In de tweede helft van juli werden betere resultaten genoteerd tot circa 80 procent bezetting. De kampeersector hoopt op een goede maand augustus en een mooie nazomer. De campingfederatie RECREAD benadrukt dat 2020 een moeilijk jaar wordt.”

Meer annulaties

Hotels doen het dan weer iets beter, maar krijgen door de tweede golf ook meer annuleringen binnen. Volgens de vzw Kusthotels noteren de hotels aan zee in juli een gemiddelde bezetting tussen 70 en 80 procent. “De sector is gezien de omstandigheden vrij tevreden. De hotelgasten hebben begrip voor de maatregelen en appreciëren de aandacht voor de veiligheid. Momenteel worden zowel annuleringen als nieuwe boekingen genoteerd”, zegt Lahaye-Battheu nog. Volgens Horeca West-Vlaanderen kijken restaurants, cafés en strandbars positief terug op de maand juli. Voor augustus lopen vooral in restaurants meer annulaties binnen.

Westtoer adviseert vakantiegangers om de druktebarometer te raadplegen. “De Kust telt tal van rustige plaatsen. Die kunnen op drukkere dagen een prima alternatief vormen voor de drukkere gebieden in het centrum van de badplaats. Alle info om deze zomer een vakantie aan zee te plannen, vind je terug op de website van de Kust: www.dekust.be.”