Militaire Harbour Protection-oefening in de haven van Oostende Leen Belpaeme

25 augustus 2020

12u39 0 Oostende Deze week is er op drie verschillende locaties in de achterhaven van Oostende een havenbeschermingsoefening. Deze oefening vormt het eerste deel van een tweeluik van de oefening SANDY COAST 2020, een internationale mijnenbestrijdingsoefening in Belgische wateren.

Tijdens de oefening testen de ‘very shallow water’- en ‘explosive ordnance disposal’-teams uit Nederland, Frankrijk en Duitsland de procedures uit die gebruikt worden bij het opsporen van springtuigen. Deze teams zijn gespecialiseerd in het detecteren van springtuigen in ondiep water zoals havendokken. Tijdens de oefening worden namaakspringtuigen gebruikt. Beide teams zoeken de bodem en kaaimuren af. Ze lokaliseren de nepspringtuigen met behulp van onbemande systemen (AUV’s).

Na analyse van de beelden komende van deze AUV’s worden de voorwerpen die vermoedelijk een springtuig zijn met behulp van duikers geïdentificeerd. Als blijkt dat het gaat om een explosief, dan wordt het tuig onschadelijk gemaakt. Tijdens de oefening wordt er ook aandacht besteed aan verdachte objecten in de nabijheid van de oefenzones die dan eveneens via een voorziene procedure worden geneutraliseerd. Tijdens deze oefening in de achterhaven van Oostende houden de teams de staf die alles coördineert, op de hoogte van de ontwikkelingen.