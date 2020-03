Middelkerkse bedrijf ‘Carin Haircosmetics’ vormt productie om naar desinfecterende handgel



Timmy Van Assche Leen BELPAEME

24 maart 2020

18u08 0 Oostende Cosmeticaproducent Carin Haircosmetics heeft de productie omgevormd naar handgel met ontsmettende werking. Deze handgel wordt voornamelijk geleverd aan de zorgsector, waaronder Az-Damiaan Oostende, vzw Arcade, begeleidingshuis De Brem en verschillende apotheken die op hun beurt de artsen bevoorraden.

Carin Haircosmetics gelegen in Middelkerke is, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk gespecialiseerd in het produceren van professionele haarproducten, zoals lak, verf, conditioner en andere professionele producten. Het bedrijf heeft zich tijdelijk omgevormd om ontsmettende handgel te produceren. “Door de coronacrisis is er een tekort aan handdesinfectie in apotheken en ziekenhuizen. De vraag is dus gigantisch. Daardoor was het mogelijk om een afwijking van de normale toelatingsprocedure, zeg maar een noodprocedure, aan te vragen voor de reinigende handgel”, zeggen directieleden Manfred Lombrez en Wouter Laleman. “De overheid verleent ons dus een tijdelijke toelating voor het op de markt brengen van de reinigende gel voor gebruik als handdesinfectie in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.”

16.000 liter

“Maandag hebben we bijvoorbeeld 4.000 liter handgel geproduceerd. De komende twee weken hebben we nog voldoende alcohol op voorraad om nog eens 12.000 liter te maken. Onze productiecapaciteit is voldoende, maar alcohol een schaarste. Na de volgende twee weken zijn we afhankelijk van de bevoorrading. We doen hiermee ook een oproep naar leveranciers van gedenatureerde alcohol.” De hoofdapotheker van het Damiaanziekenhuis kwam bijvoorbeeld al een kijkje nemen naar het productieproces.

Tweeledige beslissing

“Kijk, deze beslissing is tweeledig”, vervolgt Laleman. “Er is ten eerste een economisch luik. Omdat kapperszaken tijdelijk zullen sluiten, zal de vraag naar haarproducten dalen. Ten tweede is er ook het principe van solidariteit. Mij vrouw bijvoorbeeld werkt in het AZ Damiaan, waar een grote nood is aan handgels. Het is dan ook duidelijk dat we iets moeten doen om dit tekort op te vangen. Onze trouwe equipe was enthousiast om in dit verhaal mee te gaan. Als Belgische kmo en familiebedrijf het verschil kunnen maken in deze tijden, doet ons enorm veel plezier.”

Aanvragen voor handgel kunnen gemaild worden naar info@carin.be. De zorgsector krijgt absolute voorrang, benadrukt de directie.