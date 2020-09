Michael Obasuyi : “Wegvallen van internationale kampioenschappen was mentaal lastig” Gunther Dekie

12 september 2020

Michael Obasuyi liet in zijn laatste twee wedstrijden, tijdens de KBC Nacht van de Atletiek in Heusden en tijdens een meeting in het Duitse Dessau telkens een tijd van 13.68 noteren op de 110 meter horden. Een seizoensbeste voor de Oostendenaar, maar hij had op veel meer gerekend dit jaar. “Het wegvallen van de internationale kampioenschappen viel me enorm zwaar”, klinkt het.

De atleet van Olympic Essenbeek Halle heeft een persoonlijk record van 13.54 op de hoge horden en hij had graag dit seizoen die tijd nog wat verder aangescherpt. Voorlopig blijft het bij een tijd van 13.68, waarmee hij toch nog steeds de 19de beste Europese jaarprestatie achter zijn naam heeft staan. “Het is niet vanzelfsprekend om als hordeloper in zo’n vreemd atletiekseizoen en met zo weinig wedstrijden meteen het juiste ritme te pakken te hebben", zegt hij. “De KBC Nacht was de eerste wedstrijd van het seizoen die ik voor mezelf ok vond. Van alle andere wedstrijden kon ik niet tevreden zijn. Maar ja, in een normaal seizoen heb ik nu al zo’n 20 races gelopen en nu zit ik maar aan een stuk of zeven.”

Internationale kampioenschappen

“Tijdens de lockdown ben ik in de Gentse Topsporthal altijd kunnen blijven verder trainen. Dat was geen probleem voor mij. Ik heb het wel heel moeilijk gehad met het feit dat de internationale kampioenschappen stuk voor stuk wegvielen, want ik ben iemand die daar een beetje voor leeft, om het zo te zeggen.” De 20-jarige West-Vlaming was deze winter al gekwalificeerd voor het WK indoor, dat door COVID-19 werd uitgesteld naar volgend jaar, en had ook zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen en vooral het EK in Parijs. Daar mikte hij resoluut op een finaleplaats. “Ik begrijp wel waarom de kampioenschappen werden uitgesteld of afgelast, maar ik vind het nog steeds dubbel dat het EK in Parijs niet kon doorgaan en dat de Tour de France dan wel gewoon plaatsvindt. Dan weet je dat het niet om sport draait, maar om iets heel anders. Daar heb ik het moeilijk mee, want kampioenschappen is wat mij bezighoudt en als dat aspect wegvalt is het toch mentaal wat moeilijk.”

Indoor

Voorlopig is het zeer onduidelijk hoe de winter er zal uitzien en of er al dan niet een indoorseizoen zal komen. “We kunnen niet anders dan ervan uitgaan dat het indoorseizoen zal plaatsvinden. In principe wordt het ook een heel belangrijk indoorseizoen met een EK en een WK. Zoals elk jaar ga ik mijn planning volgen om te pieken tegen begin maart wanneer die kampioenschappen plaatsvinden”, besluit hij.