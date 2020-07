Meteen volle bak voor pas opgestarte eerstelijnszone Oostende-Bredene: “Het is pompen of verzuipen” Timmy Van Assche

17 juli 2020

07u00 4 Oostende De pas opgerichte eerstelijnszone Oostende-Bredene kende een ware vuurdoop. Zo verdeelt het samenwerkingsverband persoonlijk beschermingsmateriaal aan zorgverstrekkers. Hiervoor werd nu zelfs een jobstudent aangesteld om met een bakfiets te leveren. “We zijn goed voorbereid op een tweede coronagolf”, zegt voorzitter dokter Raf Langenaekens.

Een eerstelijnszone, kortweg ELZ, is een samenwerkingsmodel met alle partners uit de zorg- en hulpverlening, lokale besturen en diensten, zoals apotheken. In onze provincie zijn er dertien zulke ELZ’s, waaronder dus ook Oostende-Bredene. De voornaamste doelstelling is om alle 90.000 inwoners van Oostende en Bredene samen een toegankelijke en kwalitatieve eerstelijnszorg aan te bieden. Die organisatie had bij haar opstart meteen veel werk. “Er is heel veel voorbereidend werk gestopt in het ondersteunen van de samenwerking tussen gezondheidswerkers in het werkveld, diensten, mantelzorgers, lokale besturen en personen met een zorg- en ondersteuningsnood”, zegt Langenaekens. “De coronacrisis bracht alles in een stroomversnelling. De impact was enorm, de uitdagingen groot. Kijk, het was pompen of verzuipen. Niemand - nergens ter wereld - was hier echt klaar voor. Wij hebben als ELZ absoluut een belangrijke lokale rol gespeeld. Ook al stond onze structuur nog niet op punt, het heeft ons geholpen om de sterkte van deze werking te zien.”

Onze jobstudent doet nu rondes met een elektrische bakfiets om zoveel mogelijk zorgverstrekkers te bereiken Marie Vandevivere

Jobstudent

Zo bevestigt Langenaekens dat het lokaal bestuur van Oostende snel persoonlijke beschermingsmateriaal ter beschikking stelde. De ELZ verdeelde dat materiaal en heeft nu zelfs een jobstudent aangesteld om de verdeling vlotter te laten verlopen. “We verdeelden op heden 200.000 mondmaskers en tientallen liters ontsmettingsgel voor meer dan 500 hulpverleners", geeft coördinator Marie Vandevivere mee. “Onze jobstudent doet nu rondes met een elektrische bakfiets om zoveel mogelijk zorgverstrekkers te bereiken. De komende weken willen we volop inzetten op het in kaart brengen van hulpverleners die we in de eerste golf niet konden bereiken. We roepen hen dan ook op om met ons contact op te nemen.”

Klaar

“Omdat we onze structuur in sneltempo hebben opgezet en uitgetest, zijn we beter voorbereid op een mogelijke tweede golf”, pikt dokter Langenaekens weer in. “We hebben voorts ook de omliggende ELZ’s aangesproken om een contactpunt op te richten met het oog op de verdere evolutie van het coronavirus. Zo kunnen we een uitbraak snel detecteren en indammen. Onze rol bestaat uit het ondersteunen van mobiele equipes van de Vlaamse overheid en advies geven aan het lokaal bestuur. Dit komt alle inwoners van Oostende en Bredene ten goede.

Meer info: www.eerstelijnszoneoostende-bredene.be of info@eerstelijnszoneoostende-bredene.be.