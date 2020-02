Met 't Zottekot opent nieuw café in wijk Westerkwartier Timmy Van Assche

07u25 0 Oostende Op de hoek van de Stuiverstraat met de Sint-Catharinapolderstraat opende een nieuwe horecazaak: 't Zottekot.

Achter de toog van het volkse café staat Nargas De Rees. “Als echte Oostendse met een passie voor ondernemen, ben ik enorm blij met mijn nieuwe zaak. Bij mij zullen de mensen voortaan terecht kunnen voor een drankje - uiteraard -, maar ook voor een toffe babbel en een goeie portie ambiance. Daarnaast is iedereen hier welkom voor een spelletje darts.” Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) juicht de komst van het café toe. “Horecazaken in alle buurten van de stad vormen een plaats waar mensen samenkomen. Ik ben dan ook verheugd dat deze taverne in het Westerkwartier blijft bestaan en een nieuwe invulling krijgt.” In dit pand was voorheen café ‘t Jaar 2000 gevestigd. ‘t Zottekot is elke dag open vanaf 10 uur, maandag is de vaste sluitingsdag.