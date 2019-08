Met pasgeboren Niene zet familie Sinnaeve-Pauwels-Devos traditie van vijfgeslachten voort Timmy Van Assche

06 augustus 2019

17u41 7 Oostende Met de geboorte van Niene mag Irma Sinnaeve uit Stalhille zich over-overgrootmoeder noemen en is er een fameus vijfgeslacht in de familie - een zeldzaamheid.

Onlangs werd Niene Reniers geboren als tweede kindje van Joke Debel (26) uit Wijnendale, bij Torhout. Joke en haar man hebben met Briek Reniers (3) al een zoontje. Joke is op haar beurt de dochter van Els Devos (48) en kleindochter van Francine Pauwels (69), beiden woonachtig in Oostende. Over-overgrootmoeder is Irma Sinnaeve (94) uit Stalhille, deelgemeente van Jabbeke. “Eigenlijk is het al de tweede keer dat er een vijfgeslacht in onze familie zit”, vertelt Els Devos. “De mama van mijn grootmoeder, Gusta, leefde namelijk nog toen mijn dochter Joke geboren werd. En om het helemaal speciaal te maken: naast Joke heb ik ook nog Ilse en Jente als dochters, waardoor we kunnen spreken van een drievoudig viergeslacht.”