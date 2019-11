Met ‘Maison Lunettes’ opent hippe optiek de deuren in Mariakerke Timmy Van Assche

30 november 2019

15u05 0 Oostende In de Nieuwpoortsesteenweg 150 werd optiek Mieke De Bruycker overgenomen door Rodi Kreimech en omgedoopt tot ‘Maison Lunettes’. Daarmee is Oostende en de wijk Mariakerke een hip adresje rijker.

34 jaar lang baatte Mieke (58) haar optiek uit. Nu vond ze met Rodi (36) een geschikte overnemer van haar zaak. Mieke zelf blijft een handje in de zaak toestoppen. “Dit is een win-winsituatie voor alle partijen: mezelf, Rodi en de klanten”, zegt Mieke.

Rodi is al sinds 2010 opticien, optometrist en specialist in contactlenzen. Zo geeft hij ook les aan de hogeschool Odisee in Brussel. Verder is hij oprichter van de mobiele optiek Lunettes Mobilette, een project dat hij blijft voortzetten. “Toen de kans zich voordeed om de zaak van Mieke over te nemen, heb ik niet getwijfeld. We hebben de winkel zelf alleen wat opgefrist en een nieuwe look gegeven”, zegt Rodi. Bij Maison Lunettes kan je terecht voor unieke monturen, zoals Anne et Valentin, Götti, Tom Ford, Odette Lunettes en meer. “We kiezen bewust voor kwalitatieve Europese merken”, geeft Rodi mee. “Naast optische monturen bieden we ook (sport)zonnebrillen aan, al dan niet op sterkte.” De zaak heeft ook moderne meetapparatuur en kan naast oogmetingen ook contactlensaanpassingen uitvoeren. De optiek is ook de enige in Oostende met een Varilux-label, een keurmerk van vakmanschap.

“Het is bijzonder knap hoe bestaande Oostendse ondernemingen zichzelf heruitvinden", zegt schepen van lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA). “Ondernemers als Maison Lunettes zijn cruciaal, omdat ze innoveren en een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze stad”, besluit wijkbewoner en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).