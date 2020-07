Met indrukwekkende video stelt KV Oostende haar vier wedstrijdshirts voor dit seizoen voor Timmy Van Assche

30 juli 2020

14u02 1 Oostende KV Oostende heeft in een heel knappe video haar vier wedstrijdshirts voor het nieuwe voetbalseizoen voorgesteld. Naast een hoofdrol voor de spelers kregen ook drie diehardfans de kans om te schitteren in de clip, waaronder Jaimie van het tv-programma ‘Down the Road’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor de start van elk voetbalseizoen is het een traditie om de officiële ploegfoto te laten nemen. Alle spelers en leden van de technische staf pronken daarbij borst vooruit met het nieuwe wedstrijdshirt. KV Oostende presenteerde eerder al haar nieuwe outfit voor haar thuismatchen - rood met tinten geel en groen -, nu komen er in één klap nog eens drie tenues bij. Voor wedstrijden op verplaatsing is er een zwart truitje met de clubkleuren geel, rood en groen op de mouwen. Nog een alternatief voor uitmatchen is een opvallend shirt waarbij het geel geleidelijk aan overgaat in groen. Tot slot speelt de doelman in een fris blauw kleurtje met eveneens de vaste clubkleuren erin verwerkt. Het shirt kopen zal binnenkort mogelijk zijn in de fanshop van KVO in de Van Tyghemlaan of in het nieuwe filiaal van Decathlon in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Ze zullen te koop worden aangeboden aan ongeveer 55 euro het stuk, wat een pak lager is dan de courante prijs voor een officieel wedstrijdshirt.

KVO en Decathlon stelden de nieuwe tenue voor met een knappe video opgenomen op Oosteroever. “Daarbij leggen we de link tussen de club en de stad, haar haven en de visserij, en benadrukken we de lokale verankering”, zegt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “We proberen elk jaar iets origineel te doen en niet gewoon een ploegfoto in het stadion te nemen, zoals andere teams.” KVO nam eerder al haar ploegfoto bij onder meer zeilschip Mercator en de oostelijke strekdam.

Overigens, in de presentatievideo is een leuke rol weggelegd voor supporter Sylvie Vermeesch, die als vrouwelijke fan werd uitgeloot om te figureren. “Bovendien werkt ze in de zorg, een sector die meer dan ooit aandacht en respect verdient”, geeft Keirsebilck nog mee. Ook jeugdspeler Dylan Gacoms en Jaimie Van Kerschaver, bekend van het programma ‘Down the Road’, maken hun opwachting.