Met hartverwarmend spandoek wenst KV Oostende alle mama’s een fijne Moederdag Timmy Van Assche

10 mei 2020

13u26 0 Oostende Vandaag worden heel wat mama’s letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Ook KV Oostende, dat bekend staat als een echte familieclub, pakte via superfan Philip Denys uit met een leuke actie. Aan het stadion werd een spandoek opgehangen met daarop de namen van de mama’s van talloze KVO-fans.

Creatieveling Philip kennen heel wat supporters van zijn wagen vol KVO-attributen. Ook aan de gevel van zijn woning in Oost-Vlaanderen wordt steevast opgesmukt met vlaggen of banners van de kustploeg. Speciaal voor Moederdag liet hij nu een spandoek maken. Supporters konden daaropvolgend de naam van hun mama doorgeven, die Philip vervolgens op het spandoek schreef. En zo blinken er nu meer dan zeventig namen aan de poorten van de Versluys Arena, waar de banner zondag werd opgehangen. Philip Denys zelf is alvast dankbaar dat zijn favoriete club dit project mee ondersteunt. “De voorbije maanden waren hectisch en emotioneel voor de hele club, maar toch maken ze tijd vrij om deze actie mee te trekken. Dat toont nogmaals aan dat een voetbalclub méér is dan die wekelijkse wedstrijd van de eerste ploeg. Het is een community op zich en een vlaggenschip van de stad”, wist de initiatiefnemer mee te geven.

In het kader van verschillende geldinzamelingen en veilingen, kon ook vrijblijvend een bedrag worden overgemaakt om een lokaal goed doel te steunen in de strijd tegen corona. Die opbrengst is nog niet bekend.