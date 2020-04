Met Guga Baul naar Gouden Schoen? Kunst van Herr Seele of Kama in huis halen? KV Oostende lanceert opvallende veiling om club te steunen Timmy Van Assche

15 april 2020

19u29 1 Oostende Zoals geweten lanceerden ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani een ‘cagnotte’, het Franse woord voor ‘geldinzameling’, om het noodlijdende KV Oostende een financieel handje te helpen. Daar komt nu een veiling bij ten voordele van de kustclub. Deze veiling kwam er op initiatief van supportersfederatie Kustboys en wordt ondersteund door KV Oostende en zijn ambassadeurs.

De inzamelactie van Berrie en Siani blijft doorlopen en haalde nu al zo'n 30.000 euro op. Maar die actie krijgt nu dus een verlengstuk. “Als supportersfederatie deden ook wij financieel al onze duit in het zakje”, begint Kustboys-voorzitter Peter Van Nuffel. “We bleven echter verder nadenken over nieuwe initiatieven en kwamen zo uit bij het beproefde recept van een veiling. Het idee werd voorgelegd aan KVO en de clubambassadeurs en zij sprongen meteen mee op de kar. Ik denk dat we mogen zeggen dat de veilingen zeer de moeite waard zijn.”

Unieke belevingen

Supporters kunnen bieden op unieke ervaringen, zoals met acteur Guga Baul naar het Gouden Schoen-gala trekken of als VIP een wedstrijd van KVO bijwonen aan de zijde van Martin Heylen. Verder zijn er ook heuse verzamelstukken. Zo tekende Herr Seele een portret van zijn stripfiguur Cowboy Henk, die met de KVO-vlag zwaait. En Kamagurka veilt een schilderij dat hij samen met de spelers speciaal voor KV Oostende heeft gemaakt. Met een startprijs van 5.000 euro is dat ook meteen het pronkstuk van de collectie.

“Als ambassadeurs lanceerden wij onlangs nog een open brief waarin we iedereen die aan tafel zit in verband met de overnamedeal oproepen om het gezond verstand te laten zegevieren”, zegt Kamagurka. “Maar de actie die ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani opzetten, is zeer lovenswaardig en ook in deze willen we dus ons steentje bijdragen. Hopelijk leveren de veilingen veel geld op voor de club.”

Elke dag hopen we ook om items toe te voegen aan de veiling. We rekenen zo onder meer op medewerking van ex-spelers om ons bijvoorbeeld unieke shirts te bezorgen die we kunnen verkopen Antony Canonne, Les Ch’tis Collecteurs

Online veiling

De veilingen worden aangeboden op eBay en gecoördineerd door ‘les Ch’tis Collecteurs’, een Franse organisatie die gespecialiseerd is in veilingen voor het goede doel, waarvan doelman William Dutoit peter is. “Via William hoorden we dat KVO geld inzamelt om de club te steunen en met onze ervaring willen wij hen helpen”, geeft oprichter Antony Canonne mee. “Zo bundelen wij alle items onder het dak van één eBay-pagina. KVO levert dan weer alle Nederlandstalige teksten aan. Elke dag hopen we ook om items toe te voegen aan de veiling. We rekenen zo onder meer op medewerking van ex-spelers om ons bijvoorbeeld unieke shirts te bezorgen die we kunnen verkopen.”

En KVO zelf...

De club zelf levert nog een bijdrage aan deze geldinzameling. Het plaatst de gesigneerde ‘match worn shirts’ van dit seizoen online voor verkoop. “De opbrengsten van deze verkoop gaan ook integraal naar de actie die door Franck Berrier en Sebastien Siani werd georganiseerd”, duidt pers- en communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “De shirts worden te koop aangeboden op de online webshop van onze partner Belgoshop. Begin mei maken we dan de eindbalans op van al deze acties en dan zullen we ook duidelijk communiceren waarvoor het geld werd aangewend. Zullen enkel deze acties de club redden? Ze doen alvast een duit in het zakje, creëren een eendrachtig gevoel én tonen aan dat KVO absoluut niet dood is.”