Met de hond gaan wandelen aan zee? Spuit je viervoeter meteen proper in eerste ‘dogwash’ Bart Boterman

22 mei 2019

15u22 4 Oostende Wie net een wandeling met de hond achter de rug heeft op het strand, kan voortaan zijn viervoeter en auto in één klap proper krijgen dankzij de ‘dogwash’ in Middelkerke.

Chris Schoutteet van de selfcarwash CGS Car Cleaning, aan de Kromme Elleboog in de Torhoutsesteenweg, zag een gat in de markt met zijn ‘dogwash’. “Na een wandeling op het strand is het altijd aangenaam om met een propere auto en propere hond thuis te komen”, zegt Chris. “Een was- en droogbeurt voor de hond kost 7 euro, vlooien- en tekenshampoo inbegrepen. Na een wasbeurt gaan honden vaak ravotten in de tuin en zijn ze opnieuw vuil. In de dogwash kunnen ze meteen gedroogd de wagen in en zijn ze gekalmeerd bij thuiskomst. Dat is ook een voordeel”, voegt Schoutteet toe.