Met de go-cart naar de rode loper. Filmfestival zet deuren open voor kleine sterren Leen Belpaeme

08 september 2019

11u26 0 Oostende Het Filmfestival Oostende richt zich al enkele jaren op scholen, maar zondag werd voor het eerst ook een Familiedag georganiseerd. Alles stond in teken van de kleine bezoekers. Zo werden ze zelfs met een gocart tot aan de rode loper gebracht.

Met een ontbijt in het festivalcafé konden bezoekers zondagmorgen al vroeg terecht op het Filmfestival. In de voormiddag waren er doorlopend nog voorstellingen van Tik Tak en Vos en Haas voor de allerkleinsten. De kinderen konden ook genieten van een ritje op de carrousel, ravotten in het huisje van Tik Tak of een tekening inkleuren. Zo werd het festival even volledig omgetoverd tot een kinderparadijs. In de namiddag kon de jeugd zijn gading vinden met pachamama, Blinky Bill de film en

De eerste familiedag bleek alvast een schot in de roos met 400 bezoekers. De vertoning van de films in de voormiddag verliep wat chaotisch, maar uiteindelijk genoten de kinderen wel volop van hun filmuitje.