Met Christopher Paul Stelling komt één van de meest spraakmakende singer-songwriters naar De Grote Post Timmy Van Assche

22 februari 2020

07u36 0 Oostende Op v rijdag 10 april om 20.30 uur komt de Amerikaanse singer-songwriter Christopher Paul Stelling zijn nieuwste album ‘Best of luck’ voorstellen. Het gaat om een exclusieve release show.

De rasartiest en -muziek kant zelf omschrijft zijn muziek als ‘soulful folk music’ en zal zeker liefhebbers van pakweg The Tallest Man On Earth, Ben Howard en John Butler aanspreken. Voor de opnames van zijn vijfde album werkte Stelling samen met Grammy Award-winnaar Ben Harper. Die was in het verleden ook al producer voor Mavis Staples en Rickie Lee Jones. Ook Harper stelt dat de muziek van Stelling zich op een kruispunt bevindt van folk en soul. Na vier concerten in De Zwerver in Leffinge komt deze sublieme artiest met de krachtige, soulvolle stem en zijn virtuoze ‘fingerpicking’ gitaarspel voor het eerst naar De Grote Post in Oostende. ‘Best of luck’ komt opnieuw uit op het vermaarde label ANTI-, dat eerder onder andere samenwerkte met Andy Shauf en Wilco. Onlangs mocht de Stelling drie songs brengen op de Amerikaanse zender CBS. De ticketverkoop voor de show in Oostende is gestart. Kaarten kosten 11 euro in voorverkoop, 13 euro aan de deur. Alle info: www.dezwerver.be.