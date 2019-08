Mercedes gestolen in Oesterbankstraat: politie beschikt over camerabeelden Siebe De Voogt

17u14 7 Oostende In de wijk ’t Hazegras in Oostende werd zondagmorgen een Mercedes gestolen. De wagen stond geparkeerd langs de Oesterbankstraat.

De lokale politie Oostende beschikt over camerabeelden uit de buurt. Op de beelden is te zien hoe een man even voor 8 uur naar de Mercedes wandelt en ermee wegrijdt. Hoe hij de auto binnenraakte, is niet duidelijk. De verdachte reed na de diefstal weg in de richting van de Leopold III-laan. Op basis van de camerabeelden probeert de politie hem op te sporen. De Mercedes werd geseind.